Ma prima vediamo in che modo cambiano le unghie con l'avanzare dell'età e quali sono gli accorgimenti da seguire per regalare alle nostre mani un aspetto curato.

La cura delle unghie è importante a tutte le età, inclusi i 50 anni e oltre. Tuttavia, con l'invecchiamento, le unghie subiscono dei cambiamenti e possono diventare più fragili e richiedere cure specifiche. In questo articolo vi daremo alcuni suggerimenti per la manicure dopo i 50 anni.

Per mantenere le unghie in salute e vitali dopo i 50 anni, è importante adottare una buona routine di cura, che includa l'idratazione regolare, una dieta equilibrata ricca di nutrienti, e una manicure regolare.

Dopo i 50 anni le unghie, come tutto il resto del corpo, sono sottoposte a dei cambiamenti dovuti al processo naturale di invecchiamento, così come a fattori ambientali, stili di vita e condizioni di salute. Ecco i segni più evidenti del passare del tempo:

Ecco alcuni suggerimenti per la manicure dopo i 50 anni:

Quale smalto scegliere?

Premesso che non ci sono regole da seguire e che ogni donna debba "indossare" lo smalto che preferisce e con cui si sente più a suo agio, ci sono dei consigli che possono essere utili per scegliere lo smalto più elegante e che sappia valorizzare le mani che risentono degli effetti del tempo.

Il colore di smalto over 50 ideale è quello che valorizza la bellezza delle mani e che, specialmente in presenza di rughe e scarsa tonicità della pelle, distoglie lo sguardo dai piccoli inestetismi delle mani.

Il più elegante e chic è lo smalto nude, che riprende la tonalità della carnagione e fa sembrare le unghie subito più lucide e curate. A seconda del colore della propria pelle è possibile scegliere una particolare nuance di colore, più tenue, o più rosato, o più vicino al marrone se la pelle è scura o olivastra.

Lo smalto rosso non ha età, intramontabile, è sicuramente il più richiesto anche dopo i 50 anni. E infine anche i colori scuri come il nero o il rosso borgogna sono adatti per mani più mature.

Qualsiasi colore sceglierai, è importante fare attenzione alla qualità dello smalto. Consigliamo un prodotto a lunga durata, che sia fortificante o trattante, con ingredienti come la biotina e alcune vitamine importanti per rafforzare le unghie ed evitarne la rottura. Inoltre sono da preferire prodotti più naturali e privi di sostanze tossiche.