Manicure con l’acrilico: pro e contro Tra le diverse tecniche di manicure ce ne sono alcune che, per la loro praticità, durabilità e versatilità, diventano in pochissimo tempo tra le opzioni preferite e più popolari. Tra queste, la manicure con l'acrilico o unghie acriliche, è senza dubbio tra le più gettonate ma è anche una tecnica a cui prestare massima attenzione. Poiché può provocare dei problemi se non la esegue correttamente. Prima di scoprire perché la manicure con l'acrilico necessita di maggiori informazioni prima di essere eseguita e quali tipologie di disturbi può causare, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Cos’è questo tipo di manicure? Quando si parla di manicure con l'acrilico ci si riferisce a un particolare metodo di ricostruzione delle unghie, forse il più conosciuto e utilizzato. Si tratta di una metodologia nata tra gli anni Quaranta e Cinquanta negli Stati Uniti e si realizza mescolando un polimero (la polvere acrilica) con un monomero (un liquido apposito). L'unione tra questi i due agenti, permette di ottenere un composto molto compatto e modellabile e che, una volta steso sulla superficie dell'unghie, non necessita di lampade UV per solidificare e resistere sull'unghia stessa. Per approfondire: Manicure consigliata a ogni età

Perché le unghie in acrilico sono così famose? Quella con l'acrilico è un tipo di manicure particolarmente durevole e che si contraddistingue per la sua consistenza: per essere specifiche non cola, e questo gli consente di essere utilizzata in modo pratico per la realizzazione di decorazioni sulle unghie o nail art particolarmente elaborate. In più grazie alla durezza e alla robustezza dell'acrilico, è una tipologia di manicure molto in voga per allungare le unghie quando queste risultano molto corte e/o deboli. Una manicure che quindi, almeno sulla carta, parrebbe ottima in termini di prestazioni ed effetto finale. Ma attenzione perché anche le unghie acriliche possono avere delle controindicazioni. In alcuni casi, infatti, è possibile che si venga a creare una sensazione di dolore post manicure. Una reazione non comune e che non determina la pericolosità delle unghie acriliche ma che è bene approfondire. Per approfondire: Manicure professionale: cosa comprende

L'acrilico può creare dolore? Normalmente, infatti, la manicure non dovrebbe creare sensazioni spiacevoli e/o dolorose e quando questo accade è perché qualcosa non va. Nel caso specifico della manicure con l'acrilico, per esempio, il dolore può essere causato da diversi fattori tra cui: Una forza eccessiva esercitata durante la realizzazione della stessa e in particolare nel processo di riempimento delle unghie. Se la tecnica utilizzata non è corretta, infatti, la pressione esercitata durante l'applicazione dell'acrilico può provocare dolore e perdurare anche post manicure;

esercitata durante la realizzazione della stessa e in particolare nel processo di riempimento delle unghie. Se la tecnica utilizzata non è corretta, infatti, la pressione esercitata durante l'applicazione dell'acrilico e perdurare anche post manicure; Dall' incastro delle unghie in materiali e oggetti che ne determinano la rottura o la formazione di crepe, come quando si afferra la zip di una giacca;

in materiali e oggetti che ne determinano la rottura o la formazione di crepe, come quando si afferra la zip di una giacca; La formazione di reazioni allergiche, anche nota come dermatite da contatto , che può verificarsi toccando l' acrilato monomero durante la sua applicazione, provocando bruciore, desquamazione, orticaria e prurito fino anche alla formazione di vesciche;

, che può verificarsi toccando l' durante la sua applicazione, provocando bruciore, desquamazione, orticaria e prurito fino anche alla formazione di vesciche; Il sollevamento dell'acrilico dalla base dell'unghia. Una delle cause più comuni di dolore e che arriva da una manicure con l'acrilico realizzata in modo errato, in particolare durante la stesura dello stesso. Un errore che può portare alla formazione di funghi e batteri dati dall'accumulo di sporco e umidità tra l'unghia e lo strato di acrilico, e che può portare a infezioni della parte. Tutti fattori che possono causare dolore post manicure, ma che si possono evitare rivolgendosi a personale esperto e a un centro specializzato. Per approfondire: La manicure con lo smalto gel è pericolosa?

Come evitare problemi dopo questa manicure Per occuparsi di manicure e nail art, infatti, è necessaria una qualifica professionale, l'onicotecnica. Un titolo che si acquisisce dopo il superamento di tirocini e corsi di formazione appositi. Nulla di improvvisato, quindi, ma una vera e propria certificazione di idoneità e di professionalità. Dopotutto le unghie sono una parte importante del nostro corpo, dotate di una struttura interna di vasi sanguigni che si trova nel letto ungueale, il cui compito è quello di trasportare ossigeno. Per questo, per sottoporsi alla manicure con l'acrilico, è fondamentale rivolgersi sempre a dei centri specializzati, assicurandosi della qualifica del personale, dell'igiene dell'ambiente e degli strumenti utilizzati. Igiene che deve essere mantenuta anche a casa propria, curando le vostre unghie e le mani quotidianamente ed evitando la formazione di infezioni batteriche e/o fungine. Per approfondire: Come prenderci cura delle unghie