Pensiamoci bene: dopo la manicure ci sentiamo in ordine, osserviamo le mani ammirandone la luminosità e la bellezza. E poi? Poi tocca a noi farla durare , e probabilmente è proprio qui che nasce qualche problema. Proprio per questo, oggi vi daremo dei consigli per rendere durevole questo trattamento benefico e farvi godere più a lungo di mani bellissime. Prima, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere , bellezza e salute.

Passiamo molto tempo a prenderci cura del nostro corpo e a fare attenzione a quelle che sono, per esempio, le esigenze della pelle del viso . Ma quanta attenzione dedichiamo alle mani ? Anche questa parte del corpo ha bisogno di gesti d'amore e la manicure è senz'altro uno di questi, da non fare una tantum, ma da ripetere con regolarità.

Handcare e gesti da non trascurare

La manicure è molto più importante di quanto si possa pensare, perché oltre a essere un momento di benessere dedicato a noi stesse, è anche un trattamento che ci aiuta anche sotto moltissimi altri aspetti: previene e contrasta l'invecchiamento delle mani, le ringiovanisce e permette in generale di prendersi cura della pelle di questa parte del corpo.

Non molte persone sanno, però, che per godere di tutti i benefici della manicure occorre avere una vera e propria routine di handcare che, per altro, dovrebbe ripetersi ogni giorno e che dovrebbe essere composta dai seguenti passaggi:

Pulizia con acqua tiepida e sapone delicato;

Asciugatura attenta;

Applicazione di una crema mani;

Applicazione di oli per cuticole.

Tutti questi piccoli gesti quotidiani, che per altro non richiedono tantissimo tempo, sono essenziali per far durare la manicure perché permettono di avere, già di base, una pelle predisposta all'assorbimento di nutrienti e unghie forti e sane. La pulizia con acqua tiepida e sapone delicato è perfetta per mantenere la pelle priva da impurità e l'asciugatura deve essere attenta per evitare piccoli ristagni che possono indebolire le unghie.

Sia al mattino che alla sera va poi applicata una crema mani (le migliori sono quelle ricche, a base di ceramidi, acido ialuronico e acidi grassi), mentre prima di andare a dormire è il momento dell'olio per cuticole, da applicare facendo piccoli movimenti circolari che possono riattivare il microcircolo.

Un consiglio in più? Monitorare l'andamento di crescita delle vostre unghie e in generale il loro aspetto, e quando necessario procedere con una limatura e con una piccola spinta all'indietro delle cuticole. Non usate mai le forbici, né per tagliare le unghie né per rimuovere le cuticole: nel primo caso si rischiano piccoli traumi alla lamina ungueale e nella seconda sanguinamenti che possono portare infezioni.

