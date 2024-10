Quali sono i colori per la manicure autunnale?

I colori per la manicure autunnale sono quelli che rispettano la palette colore della stagione: i toni caldi, come l'arancione zucca, il verde acido, il caramello e il cioccolato. Non mancano i nude, però con un sottotono più caldo e intenso e ovviamente tutta la palette di marroni. Grande must anche nuance come il beige, il sabbia e il marrone in tutte le sue varianti.