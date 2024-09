Manicure a lunga durata dopo i 40 anni: come fare?

Si può avere una manicure a lunga durata dopo i 40 anni? Sì, anche dopo i 40 anni esistono diversi modi per avere una manicure a lunga durata. Anche se il naturale processo di invecchiamento si è già innescato e, di conseguenza, la resistenza delle unghie può essere ridotta rispetto a qualche anno prima, tutto sta nel non dimenticare l'importanza della nailcare e nel rivolgersi a un'onicotecnica.

Come scegliere la manicure dopo i 40 anni? Valutando lo stato delle unghie;

Tenendo conto del loro processo di invecchiamento;

Non sottovalutando righe, macchie, ingiallimenti o sfaldamenti;

Curando eventuali cuticole infiammate. Come abbiamo accennato, per scegliere la manicure che dura di più è fondamentale tenere conto dello stato complessivo delle unghie. Non dobbiamo dimenticare che dopo i 40 anni possono perdere forza e resistenza, cosa che potrebbe renderle più fragili. Osserviamole con attenzione: in presenza di righe o macchie, se sono ingiallite o sfaldate e se le cuticole sono infiammate è meglio mettere da parte l'idea di una manicure con prodotti più aggressivi e usare, almeno per un periodo, degli smalti meno persistenti e se possibile rinforzanti. Se invece lo stato di salute delle unghie lo permette, non c'è limite alla fantasia: si può optare per un semipermanente, per una manicure gel o per una ricostruzione, ovviamente dietro consulto con un esperta.

Manicure a lunga durata: quanto tempo resiste? La durata di una manicure tradizionale è di circa 7 giorni, sale a 3 settimane quando si applica uno smalto semipermanente e fino ad un mese in caso di gel. Con alcuni passaggi è possibile far durare più a lungo la manicure, provando a prolungare l'effetto curato dello smalto.

Qual è lo smalto che dura di più? Smalto semipermanente;

Smalto semipermanente rinforzato;

Smalto gel. Scendiamo adesso nel dettaglio, facendo focus sui vari tipi di manicure. Uno dei più durevoli è sicuramente un semipermanente:se lo smalto tradizionale dura dai 3 ai 7 giorni a seconda del proprio stile di vita e dall'utilizzo di una buona base e di un top coat di ottima qualità, le cose possono cambiare se si applica un semipermanente, un semipermanente rinforzato o un gel. In questo caso la durata può raggiungere un periodo dalle 3 alle 4 settimane.

Che differenza c’è tra smalto semipermanente e gel? Il semipermanente è più rapido da fare e dura fino a 3 settimane;

Il gel richiede più tempo nella realizzazione ma dura di più. Non c'è una risposta univoca se possa essere meglio uno smalto semipermanente o il gel: l'obiettivo è aver chiaro il proprio stile di vita e le proprie esigenze per fare una scelta più consapevole. Come abbiamo detto, lo smalto semipermanente è più rapido da applicare e dura leggermente meno, tra le 2 e le 3 settimane circa. Il trattamento per l'applicazione è più veloce, bastano circa 40 minuti in un salone estetico per una manicure completa di questa tipologia. Il gel può richiedere un po' di tempo in più (che aumenta se si opta per una ricostruzione) ma arriva a garantire fino a 3 o 4 settimane in perfetto stato prima di richiedere un ritocco. Per approfondire: Cosa rovina maggiormente l'unghia: semipermanente o gel?

Come curare le unghie dopo i 40 anni? Applicare una crema mani e un olio per cuticole, mattina e sera;

Limare regolarmente le unghie;

Ogni settimana fare una manicure fai da te (se non si è optato per quella fatta da un'onicotecnica). A prescindere dallo smalto scelto, dopo i 40 anni è bene prendersi cura delle mani e delle unghie con estrema attenzione, anche per mantenere il loro aspetto giovane e sano. Il primo passo è idratare: ogni mattina e ogni sera andrebbe applicata una crema mani, che può essere più leggera e acquosa al mattino e più corposa e ricca in acidi grassi alla sera. Poi, si deve lenire e rinforzare: l'olio per le cuticole ha questo compito (oltre che quello di ammorbidire proprio le cuticole). Sia la crema che l'olio andrebbero applicate facendo movimenti semicircolari per stimolare il microcircolo e ossigenare le unghie. Non dimentichiamo neanche di limare: a prescindere dalla manicure, gestire la forma aiuta a evitare microtraumi e sbeccamenti. Infine, se non abbiamo fatto la manicure in salone, ricordiamo di farla da sole almeno una volta a settimana. Il procedimento è semplice: immergere le unghie in acqua tiepida e sapone, spingere indietro le cuticole con dei bastoncini ad hoc (non tagliamole!), asciughiamo e poi passiamo all'applicazione di base, colore e top coat. Per approfondire: Manicure: quante volte a settimana si può fare

Come far durare più a lungo una manicure? Seguire tutte le fasi della manicure step by step.

Non utilizzare uno strato eccessivo di colore.

Attendere che lo smalto sia asciutto tra una passata e l'altra.

Proteggere le mani con i guanti durante le pulizie domestiche.

Scegliere prodotti di qualità.

Utilizzare sempre base e top coat. Se si desidera far durare la manicure più a lungo bisogna prendere in considerazione alcuni step. Per prima cosa bisogna seguire i vari passaggi della manicure leggendo con attenzione le indicazioni sulla tipologia di prodotti prescelti, ma soprattutto avendo cura di optare solo per etichette di buona qualità. Fondamentale è abbinare sempre una base e un top coat: in questo modo si protegge l'unghia e al tempo stesso si sigilla il colore, limitando il pericolo di sbeccature o macchie. Bisogna curare l'applicazione, evitando di utilizzare grandi quantità di smalto e preferendo piuttosto più di una passata. Chiaramente, tra una passata e l'altra, bisogna dare il tempo allo smalto di asciugarsi completamente e solo dopo procedere con un nuovo strato. Limitare le mani in ammollo, specialmente a contatto con detergenti aggressivi è fondamentale: ecco perché si suggerisce l'utilizzo di guanti durante le pulizie domestiche.

Qual è la manicure più elegante? Con colori eleganti, nude e naturali;

Preferendo forme delle unghie eleganti, non eccessivamente lunghe e curate. Se si desidera una manicure elegante, bisogna prendersi cura in toto delle proprie mani. Non si tratta solo di limare le unghie con la forma che meglio si addice alle proprie dita e di prendersi cura delle cuticole ma ovviamente non va sottovalutata la scelta del colore dello smalto e l'applicazione. Per una manicure elegante bisogna anche evitare che lo smalto si sbecchi, provvedendo a rimuoverlo e riapplicarlo qualora succedesse. Proprio per questo, rispetto ad uno smalto classico, un semipermanente è più indicato poiché la percentuale di sbeccature si riduce drasticamente.

Quale colore di smalto ringiovanisce le mani? Se si desidera apparire più giovani bisogna prendere in considerazione alcune colorazioni di smalto che sono in grado di ringiovanire le mani. Tra le prime tips c'è quella di prendere in considerazione l'armocromia, scegliendo nuances che stiano meglio con il proprio sottotono. Tra le colorazioni di smalto migliori dopo i 40 anni o ancor meglio dopo i 50 anni ci sono i nude: bisogna però optare per una tonalità che valorizzi il proprio incarnato. Un'ottima idea è anche scegliere una sfumatura di rosso, purché le unghie siano ben curate e della forma giusta per rendere la propria mano affusolata ed elegante. Il suggerimento migliore è anche quello di evitare di tenere le unghie troppo lunghe.