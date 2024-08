Manicure a 60 anni: come farla?

Perché è importante fare la manicure a 60 anni? Fare la manicure a 60 anni è importante perché consente di idratare e nutrire la pelle delle mani e le unghie, che potrebbero risentire della fisiologica secchezza provocata dall'invecchiamento cutaneo.

A cosa è utile la manicure per over 60? Mantenere giovani le mani;

Camuffare le imperfezioni (come unghie rigate o che si sfaldano);

Prevenire problemi a carico delle unghie. La manicure a 60 anni, per altro, serve per mantenere giovani le mani: questa parte di noi invecchia prima per l'esposizione ai raggi UV, per l'uso di saponi aggressivi e, spesso, per la mancanza di protezione quando si usano sostanze chimiche. La manicure può in qualche modo ridurre queste problematiche, camuffando le imperfezioni o andando ad agire grazie all'uso della lima o all'applicazione di prodotti rinforzanti. C'è poi da aggiungere che avere una buona nails routine migliora l'igiene complessiva delle mani, soprattutto della zona a ridosso delle unghie, diminuendo notevolmente la probabilità di incorrere in problemi come unghie incarnite, funghi o micosi.

Cosa si deve fare per avere una manicure perfetta a 60 anni? Fare un maniluvio con oli essenziali;

Stendere una crema idratante antimacchia o una maschera mani. La manicure a 60 anni deve essere prima di tutto una coccola. Per questo l'ideale è partire con un maniluvio, da fare immergendo le mani in una bacinella riempita con acqua calda e oli essenziali, che ammorbidiscono la pelle delle mani e donano un'immediata sensazione di benessere sensoriale. Dopo aver atteso alcuni minuti, estrarre le mani dall'acqua, asciugarle e massaggiarle stendendo al contempo una crema idratante, ancor meglio se anti macchia, così da prevenire le macchie cutanee che con il passare degli anni spesso compaiono sulle palle di viso e mani. Se si dispone di più tempo, per questo step sono ottime anche le maschere per unghie da lasciare in posa alcuni minuti o anche tutta la notte. Per approfondire: Manicure consigliata a ogni età: come curare le unghie

Come prendersi cura delle unghie? Fare un impacco alle cuticole;

Tagliare le unghie;

Levigare la superficie;

Stendere lo smalto. Dopo essersi prese cura della delle mani nel suo insieme, la manicure a 60 anni prevede di focalizzarsi sulle unghie, partendo dal fare un impacco alle cuticole con un prodotto apposito o un olio lenitivo, che le ammorbidisca e renda più facile rimuoverle o spingerle indietro prima di passare alla stesura dello smalto. Tra questi due passaggi però è bene ricordarsi di tagliare le unghie se lo necessitano, dando loro una forma il più possibile armonica, tonda e piuttosto corta, perfetta per le over 60. Una volta levigata con delicatezza anche la superficie delle unghie così da renderle più omogenee ed eliminare eventuali avvallamenti, se lo si desidera si può applicare lo smalto.

Che smalto usare a 60 anni? Fortificante

Di colori tenui Con il passare degli anni le unghie, così come succede ad esempio ai capelli, tendono ad indebolirsi, principalmente a causa della produzione di collagene che negli anni diminuisce progressivamente, rendendole più fragili e tendenti alla rottura e allo sfaldamento. Per far fronte a questa problematica comune, la manicure a 60 anni non dovrebbe prescindere dalla stesura di uno smalto fortificante, da solo o usato come base coat prima dell'applicazione di uno smalto colorato tradizionale, da scegliere se possibile di colori tenui. Proprio a causa della fragilità dell'unghia sarebbe invece meglio non fare spesso semipermanenti o ricostruzioni gel perché la loro rimozione potrebbe indebolire ulteriormente la superficie ungueale. Per approfondire: Come rinforzare le unghie a 60 anni?

Quale colore di smalto ringiovanisce le mani? Nude

Bianco

Rosa

Trasparente

Rosso Il colore scelto per lo smalto è determinante per una manicure a 60 anni fatta a regola d'arte che ringiovanisca le mani e l'immagine in generale della persona che la porta. Quelli più indicati a questo scopo sono senza alcun dubbio i nude perché creano un senso di continuità con la mano stessa, facendola apparire più affusolata ed elegante, anche se le unghie non sono troppo lunghe. Tra i nude le varianti sono diverse e la scelta in questi caso dovrebbe essere governata solo dal gusto personale. Ottimo anche il bianco, in tutte le declinazioni possibili, dal latte leggermente trasparente, al bianco ottico al panna, passando anche per il metallizzato, più deciso e grintoso ma adattissimo anche alle over 60. Per chi non ama i colori e punta solo a un po' di lucentezza, lo smalto trasparente è la risposta perfetta. Se la sobrietà è spesso sinonimo di eleganza, le tinte decise non devono essere per forza demonizzate. Il classico rosso, ad esempio, è un evergreen che non passa mai di moda e che può esaltare al meglio anche le mani delle over 60. Per approfondire: Manicure dopo i 50 anni: come curare le unghie e quale smalto scegliere