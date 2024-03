NOTA BENE : gli usi del mallo di noce nell'ambito di medicine popolari e di medicine alternative non sono accettati dalla medicina moderna , non sono stati sottoposti a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Possono, pertanto, essere inefficaci o risultare dannose per la salute . Le informazioni riportate hanno solo fine illustrativo . Per qualsiasi dubbio, consultare il proprio medico .

Utilizzi e impieghi

Il mallo di noce viene impiegato sia in campo alimentare che cosmetico.

In campo alimentare, il mallo viene tradizionalmente impiegato nella preparazione di liquori, quale è il nocino.

In campo cosmetico, invece, il mallo di noce viene impiegato soprattutto come colorante, in particolare, per i capelli cui conferisce riflessi castano scuri. Pertanto, sarebbe più corretto affermare che il mallo di noce agisce più che altro come agente riflessante sui capelli e non come un vero e proprio colorante. Tuttavia, in seguito a ripetute applicazioni, il mallo di noce è comunque in grado di scurire i capelli chiari. Proprio per questa sua azione, il mallo di noce essiccato e polverizzato (nomenclatura INCI: Juglans regia shell powder oppure Juglans regia seed coat powder) viene miscelato con diversi tipi di henné al fine di ottenere sui capelli riflessi e/o colorazioni più o meno intense (ad esempio, per coprire i capelli bianchi).

L'olio di mallo di noce, applicato sulla cute generalmente per le proprietà idratanti ed emollienti che gli vengono ascritte, può altresì determinare un iscurimento della pelle.

Tale potere colorante del mallo di noce è da attribuire ai naftochinoni, fra i quali il principale esponente è appunto rappresentato dallo juglone. Queste molecole sono capaci di interagire con la cheratina presente a livello di capelli e pelle e di conferire una pigmentazione di colore bruno.