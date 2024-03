Malassezia furfur: cos'è? Cosa provoca, come si prende e cura

Il lievito trova la migliore situazione per il proprio sviluppo in un ambiente ad alto contenuto di grassi (in quanto lipofilo e lipido-dipendente), soprattutto nel periodo estivo, quando le temperature più alte ed elevati tassi di umidità favoriscono la sudorazione e l'incremento delle secrezioni sebacee. La proliferazione della Malassezia furfur può essere dovuta anche a un'alterata produzione di sebo o a un'eccessiva umidità di certe zone corporee, secondaria all'abitudine di indossare abiti poco traspiranti.

La Malassezia furfur presenta, di solito, una forma sferica con un'estremità a collo di bottiglia; le dimensioni sono di circa 1,5-4,5 micron di larghezza e 2-6 micron di lunghezza. Questi lieviti sono generalmente unicellulari, ma possono formare ife (cioè lunghi filamenti di forma cilindrica) quando diventano patogeni. Per sopravvivere, la Malassezia furfur necessita degli oli naturali e degli acidi grassi a lunga ed a media catena presenti sulla superficie della pelle umana (come l' acido oleico , arachidico, stearico e palmitico ).

La colonizzazione della pelle da parte di questi lieviti inizia nei primi tre-sei mesi di vita e aumenta nel periodo in cui le ghiandole sebacee diventano attive. La concentrazione della Malassezia furfur incrementa, infatti, in modo direttamente proporzionale rispetto alla concentrazione dei lipidi cutanei , presentando un picco nella tarda adolescenza e all'inizio dell' età adulta .

La dermatite seborroica è un' infiammazione cutanea dovuta a una moltiplicazione troppo rapida delle cellule della pelle, associata a un'elevata attività delle ghiandole sebacee. Il disturbo è comune soprattutto nei soggetti di sesso maschile di 30-40 anni di età. Le evidenze scientifiche disponibili suggeriscono che la Malassezia furfur possa favorire la dermatite seborroica, in combinazione con altri fattori dell'ospite. Quest'ultimi includono la predisposizione genetica, i cambiamenti nella quantità e nella composizione del sebo, lo stress e l'aumento dell' alcalinità della pelle (a causa della sudorazione). I pazienti affetti da disturbi neurologici (come il morbo di Parkinson ) e quelli con AIDS sono colpiti con maggiore frequenza. Tra le manifestazioni cliniche di questa malattia rientrano eritema con prurito e desquamazione, soprattutto in aree ricche di ghiandole sebacee (cuoio capelluto, viso, sopracciglia , orecchie e parte superiore del tronco). La pelle diviene ricoperta di squame secche o giallastre untuose (forfora); nei casi più gravi, compaiono papule di colore rosso-giallastro all'inserzione dei capelli . La diagnosi viene effettuata dal dermatologo con l'esame obiettivo. Per quanto riguarda il trattamento, viene generalmente indicato l'uso di un imidazolo topico. Se necessario, possono essere prescritti anche dei cortisonici .

Le lesioni della pitiriasi versicolor possono associarsi a prurito , desquamazione e irritazione. Fattori di rischio per la malattia comprendono l'incremento delle secrezioni sebacee, l'immunosoppressione e la combinazione di caldo -umidità. La diagnosi si basa sull'aspetto clinico delle lesioni e sull'esame delle scarificazioni cutanee. Il trattamento della pitiriasi versicolor prevede l'impiego di farmaci antimicotici topici (in presenza di un'infezione localizzata) o sistemici (nel caso di malattia estesa o recidive frequenti).

Diagnosi e Trattamento

Come si scopre di avere la Malassezia furfur?

La diagnosi dell'infezione cutanea da Malassezia furfur si basa sull'aspetto clinico delle lesioni superficiali e sull'esame istologico o citologico di un campione di tessuto. L'esame delle aree coinvolte, con lampada di Wood a ultravioletti, evidenzia una fluorescenza dorata chiara emessa dalle colonie del fungo.

L'identificazione della Malassezia furfur può essere confermata mediante l'osservazione diretta al microscopio del patogeno e la positività delle colture di laboratorio. Il materiale da porre in esame è rappresentato da campioni di scarificazioni cutanee (in presenza di lesioni superficiali) o di sangue (in caso di sospetta fungemia).

La crescita in vitro del microrganismo prevede supporti specifici e dev'essere stimolata da oli naturali o altre sostanze grasse. Il riscontro può essere supportato dall'applicazione di tecniche molecolari.

L'osservazione diretta al microscopio della Malassezia furfur si avvale di preparati a fresco di idrossido di potassio (KOH), i quali permettono di evidenziare la presenza di gruppi di cellule di lievito e lunghi filamenti (ife).

Come si cura la Malassezia furfur?

Il trattamento dell'infezione da Malassezia furfur dipende dalle manifestazioni cliniche e, in generale, prevede l'uso dei farmaci antifungini più appropriati, da applicare sulla cute o da assumere per via orale, in base alle indicazioni dello specialista dermatologo.

Il medico può prescrivere anche un regime terapeutico profilattico con un agente topico per prevenire le recidive. Per evitare le ricadute, inoltre, è importante osservare un'accurata igiene e scegliere indumenti realizzati con tessuti naturali (non sintetici).