Malachite, un ingrediente per la cura della pelle Luminosa, ipnotica, brillante ma soprattutto benefica: stiamo parlando della malachite, che non è solo una pietra conosciuta e usata sin dall'antichità per produrre gioielli o per scopi artistici, ma è anche un minerale che per la sua particolare composizione è sempre più utilizzato nella cura della pelle, in qualità di ingrediente anti-age. La malachite, infatti, è spesso presente in prodotti cosmetici che puntano a rendere la pelle sana e luminosa, contrastando l'invecchiamento cutaneo. Insieme approfondiremo l'argomento e cercheremo di capire le sue proprietà, ma prima ti invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornata su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos’è la malachite? La malachite è un minerale che appartiene alla classe dei carbonati, particolarmente importanti in geologia perché forniscono informazioni su come è cambiata la Terra nel corso del tempo. Non è un caso che la malachite sia anche conosciuta con il nome di "pietra della trasformazione": per via della sua composizione e del valore metafisico che le è stato dato nel corso del tempo, questo minerale è associato a mutazioni positive. Shutterstock Composta da ioni di carbonato, molecole di acqua e carbonato di rame idrato, prende proprio dal rame il suo caratteristico colore verde, che talvolta si presenta striato, sfumato tendente al blu o all'ottanio. Molto usata in cristalloterapia, nell'Antico Egitto veniva considerata come un ottimo talismano per neutralizzare le influenze negative. I romani e i greci invece la usavano per ritrovare l'equilibrio.

La malachite nel tempo La malachite viene utilizzata dall'uomo da moltissimo tempo, anche se all'inizio il suo uso era esclusivamente ornamentale. Nell'Antico Egitto e nell'Antica Grecia, oltre che nell'Antica Roma, veniva usata per realizzare gioielli, ornamenti, amuleti e oggetti di culto. Proprio l'associazione con gli oggetti di culto portò alla convinzione che la malachite fosse simbolo di prosperità e abbondanza, e che avesse anche poteri magici e curativi. Nel Medioevo queste convinzioni aumentarono e si cominciò a sostenere che avesse proprietà curative e protettive. Attualmente gli studi sulla malachite sono ancora in corso, ma è noto il coinvolgimento del rame (di cui è composta, come abbiamo già detto) in diversi processi biochimici del corpo umano che aiutano a mantenere giovane il tessuto cutaneo. Per approfondire: Invecchiamento cutaneo: cos'è, cause, quando inizia e come fermarlo

Malachite: il potere delle proprietà del rame Il rame è un minerale essenziale per il benessere del corpo umano. Come dimostrano diversi studi di settore (tra cui Using Copper to Improve the Well-Being of the Skin e Regenerative and Protective Actions of the Copper Peptide, entrambi pubblicati su NBCI), è in grado di contrastare l'invecchiamento cutaneo nei seguenti modi: Stimola la sintesi del collagene : il rame è responsabile dell'attivazione di un enzima chiamato lisil ossidasi . Questo enzima è responsabile della formazione dei legami chimici tra le molecole di collagene, che sono essenziali per la stabilità e la struttura tridimensionale di questa proteina;

: il rame è responsabile dell'attivazione di un enzima chiamato . Questo enzima è responsabile della formazione dei legami chimici tra le molecole di collagene, che sono essenziali per la stabilità e la struttura tridimensionale di questa proteina; Combatte i radicali liberi : essendo un potente antiossidante, contrasta lo stress ossidativo ed evita o riduce il danneggiamento delle cellule cutanee;

: essendo un potente antiossidante, contrasta lo stress ossidativo ed evita o riduce il danneggiamento delle cellule cutanee; Stimola la circolazione : penetrando nella pelle il rame riattiva la circolazione sanguigna e migliora l'apporto di nutrienti e ossigeno alle cellule cutanee;

: penetrando nella pelle il rame riattiva la circolazione sanguigna e migliora l'apporto di nutrienti e ossigeno alle cellule cutanee; Combatte infezioni e infiammazioni: il rame ha anche proprietà antimicrobiche, dunque combatte i batteri sulla pelle e previene infiammazioni e infezioni cutanee. Per via di queste proprietà del rame, la malachite protegge la pelle riducendo lo stress ossidativo, combattendo irritazioni e rossori e rendendo la pelle più sana e radiosa. Per approfondire: Collagen banking: cos'è e a cosa serve

Gli effetti della malachite sulla pelle Alla luce di quanto abbiamo detto è chiaro il motivo per cui molti prodotti cosmetici e anti-invecchiamento comprendono la malachite nella loro formulazione. Teoricamente, le sue azioni sono: Lenitiva : la malachite lenisce la pelle più sensibile, soggetta a rossori e infiammazioni, e la protegge dall'azione dei batteri;

: la malachite lenisce la pelle più sensibile, soggetta a rossori e infiammazioni, e la protegge dall'azione dei batteri; Rassodante : questo ingrediente aiuta a rassoda la pelle per via della stimolazione della sintesi del collagene;

: questo ingrediente aiuta a rassoda la pelle per via della stimolazione della sintesi del collagene; Purificante : le proprietà antiossidanti del rame purificano la pelle, con un effetto detox che è visibile sin dalle prime applicazioni;

: le proprietà antiossidanti del rame purificano la pelle, con un effetto detox che è visibile sin dalle prime applicazioni; Rigenerativa: combinata con altri ingredienti fondamentali nella skincare e grazie all'azione benefica sulla circolazione, la malachite aiuta la pelle a ossigenarsi e rigenerarsi più velocemente. Occorre però precisare che, come per il resvetarolo, gli studi sulla malachite sono ancora in corso. Di conseguenza, l'efficacia di questa pietra potrebbe differire da persona a persona e non rispondere alle necessità di tutti.

Controindicazioni della malachite La malachite non presenta particolari controindicazioni, ma è fondamentale abbinarla ai prodotti e agli ingredienti giusti per evitare irritazioni. In particolare andrebbe sempre evitata la combinazione con la vitamina C: il rame che si trova nella malachite potrebbe in questo caso provocare degli arrossamenti.

Come usare la malachite nella skincare? La malachite è un ingrediente che si può trovare in tantissimi prodotti di skincare antiage. Il suggerimento, però, è quello di scegliere detergenti e tonici che la comprendano, perché non sono aggressivi e aiutano a combattere efficacemente lo stress ossidativo a cui è sottoposta la pelle ogni giorno. Altrettanto importante è scegliere delle creme con una texture soffice, ideali per nutrire e rimpolpare la pelle matura, e dei sieri che comprendano oli essenziali e attivi vegetali, perfetti per attivare i meccanismi di idratazione. Un altro consiglio: la zona del contorno occhi, da sempre più fragile e sottoposta a invecchiamento cutaneo, può trarre moltissimi benefici dalla malachite, per cui è bene introdurre nella propria skincare routine una crema ad hoc o una maschera anti-fatica che la comprenda.