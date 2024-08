Make up anti caldo: cosa usare al posto del fondotinta?

Le BB cream generano un velo di colore uniformante , che va a coprire le imperfezioni . Ciò in alternativa alla consistenza pastosa generata da un normale fondotinta. A ciò si aggiungono proprietà nutrienti per la pelle, capacità di occlusioni dei pori e un effetto "Make up No make up" eccellente. Si lascia spazio alla texture della pelle, garantendo una consistenza "invisibile" . Viene inoltre stimolata la produzione di sebo , regolarizzando il film idrolipidico.

In estate le BB cream (Blemish Balm, balsamo anti-imperfezioni) sono tra i cosmetici più richiesti. Il gran caldo non consente infatti di sfruttare le stesse consistenze di make up cui facciamo ricorso nel resto dell'anno.

Cosa usare in sostituzione del fondotinta sulla zona "T"? Una cipria minerale opacizzante. Occorre optare per un prodotto a base di pigmenti inorganici, capace di rendere la pelle luminosa ed omogenea, offrendo un'ottima aderenza.

Un incarnato ben uniforme può prestarsi al meglio a una sostituzione del fondotinta con la cipria . Quando sopraggiunge il caldo, si consiglia di optare per altri prodotti. La cipria è un'alternativa ottimale ma occorre individuare la giusta tonalità di colorazione in linea con il proprio tipo di pelle . Compatto o in polvere, può minimizzare i piccoli difetti. Il risultato? Un viso più illuminato e addio all'effetto bagnato , che è uno dei principali elementi antiestetici del make-up in estate.

Come usare il correttore al posto del fondotinta?

Usa un primer delicato;

Applica poco prodotto sulle diverse aree del viso;

Sfuma delicatamente con l'aiuto di un pennello.

In caso di eccessiva sudorazione o di pelle che tende a "lucidarsi" in fretta, si può sostituire il fondotinta con del correttore. Si tratta di una valida alternativa per chi non vuol usare un fondotinta leggero e, al tempo stesso, ritiene per il proprio incarnato la BB cream troppo opprimente, per quanto "soft".

In estate il primer è un preziosissimo alleato. Ce ne sono di tanti tipi in commercio, per ogni evenienza, ma in estate se ne consiglia uno delicato. Una soluzione immancabile soprattutto per chi ha la pelle mista o grassa. L'effetto "pelle nuda" sarà eccellente, considerando come il primer andrà a correggere eventuali irregolarità della texture.

Per quanto riguarda il correttore, invece, con l'aggiunta di blush e bronzer, garantisce una base molto leggera ma, al tempo stesso curata. Saprà così enfatizzare l'abbronzatura con una base "trasparente". Al tempo stesso, interverrà anche su eventuali lentiggini estive. Si ricorda però di applicare una piccola dose di prodotto sulle diverse aree del viso, sfumandolo poi con un pennello.