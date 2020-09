Definizione Si parla di magrezza quando il peso corporeo scende al di sotto del 90% di quello considerato ideale in base all'età, al sesso, all'altezza, alla costituzione e all'attività fisica abituale.

In virtù dei numerosi fattori che entrano in gioco, non esiste un'unica e sicura definizione di magrezza, tanto che alcuni autori preferiscono descriverla come una situazione clinica caratterizzata dalla presenza di una massa adiposa inferiore al 5% della massa corporea.

Altri ancora fanno riferimento al BMI o indice di massa corporea, che considera magre tutte le persone con un rapporto peso/altezza2 inferiore a 18.

La magrezza, anche quando è molto accentuata, non è necessariamente sinonimo di malattia. E' quindi importante stabilire innanzitutto se si è di fronte ad una magrezza costituzionale o secondaria a cause fisiologiche o a cause patologiche.

Tipi di Magrezza Come accennato, quando parliamo di magrezza, non per forza questa risulta essere associata a patologie, ma potrebbe trattarsi anche di magrezza costituzionale oppure di magrezza secondaria a cause fisiologiche (dovuta, ad esempio, a un aumento dell'attività fisica o all'adozione di un regime alimentare ristretto).

Pertanto, quando si parla di ridotto peso corporeo è necessario operare una distinzione tra magrezza costituzionale, priva cioè di significato patologico, e perdita di peso secondaria a malattie o a stati di malnutrizione.

Le magrezze costituzionali sono caratterizzate dalla spiccata riduzione generalizzata della massa adiposa, con un risparmio della massa magra che risulta in linea rispetto agli standard della costituzione longilinea.

Il quadro delle magrezze patologiche è invece piuttosto ampio e comprende, solo per fare alcuni esempi, endocrinopatie, malattie gastrointestinali, malattie infettive croniche, neoplasie, malattie neuropsichiche, ipoalimentazione obbligata e stress fisici protratti.

Magrezza negli atleti Tra le tre definizioni sopra proposte, la più idonea in ambito sportivo è senza dubbio quella che fa riferimento alla massa adiposa dell'individuo, purché si faccia un'opportuna distinzione tra uomo e donna.

La massa grassa totale può essere distinta in due componenti: il grasso primario ed i lipidi di riserva. La prima comprende i depositi adiposi presenti nel midollo osseo, nei polmoni, nel fegato, nella milza, nei reni, nell' intestino, nei muscoli e nel sistema nervoso centrale. Il grasso primario non possiede una semplice funzione energetica, ma è biologicamente essenziale per sostenere funzioni vitali di primaria importanza (vedi: le funzioni dei lipidi). Per questo motivo le riserve adipose primarie rappresentano la quota minima di grasso corporeo compatibile con la salute. Nell'uomo il grasso primario si attesta intorno al 3-4% della massa corporea totale, mentre nella donna, in virtù delle riserve adipose necessarie a sostenere le funzioni riproduttive, tale percentuale cresce sino al 12-14%.

Alcune atlete diventano amenorroiche (meno di 3 cicli mestruali all'anno) già a livelli di massa adiposa inferiori al 16%, con una perdita consistente di minerali ossei e con un aumentato rischio di fratture e prematura osteoporosi. Nell'uomo quando la massa grassa scende al di sotto del 5-6% si registra una maggiore suscettibilità alle infezioni.

In riferimento ad un'atleta, si parla di magrezza quando la percentuale di massa adiposa scende al di sotto del 5% negli uomini e del 15% nelle donne.