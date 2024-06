Quali sono le cause delle macchie sotto le ascelle e come schiarirle

Cosa sono le macchie sotto le ascelle?

La pelle delle ascelle è delicata, facilmente irritabile e soggetta a insulti che portano all'iperpigmentazione.

Le macchie sotto le ascelle si verificano quando c'è un eccesso di melanina (pigmento prodotto dai melanociti, responsabile del naturale colore alla pelle) e le cause sono molteplici. In generale, molti fattori possono portare all'iperpigmentazione. I fattori di rischio che possono causare lo scurimento delle ascelle sono la genetica, i cambiamenti ormonali come la pubertà o la gravidanza e le lesioni alla pelle.

Una delle cause più comuni di macchie nella zona delle ascelle è l'infiammazione dovuta alla rasatura, nota per causare irritazioni, tagli e fastidiosi peli incarniti. Qualsiasi lesione o trauma alla pelle causato da un'eruzione cutanea o da peli incarniti produrrà più melanina, predisponendo all'iperpigmentazione.