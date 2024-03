Macchie della pelle in età avanzata: cosa fare per combatterle Non è una novità né tantomeno un mistero: l'avanzare del tempo cambia il nostro corpo, lo modifica in modo anche evidente. A essere particolarmente tangibili sono i mutamenti che avvengono alla (e sulla) cute, che comprendono rughe, cedimenti e macchie sulla pelle. Proprio queste ultime possono diventare esteticamente fastidiose e aumentare drasticamente in età avanzata. La buona notizia? Ci sono dei modi per prevenirle, come per esempio un'alimentazione sana che tenga conto di tutte le necessità di una pelle matura, più delicata e fragile. Prima di scendere nel dettaglio, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di bellezza e benessere.

Perché in età avanzata compaiono le macchie sulla pelle? Le macchie della pelle in età avanzata sono conosciute sotto il nome di lentigo senili. Si tratta di macule le cui dimensioni vanno da pochi millimetri a 1 centimetro di diametro, circoscritte e caratterizzate da una maggiore pigmentazione. Il loro colore va dal bruno al grigio-nero e compaiono sul viso (in particolare su guance, naso e fronte), sul collo, sul décolleté, sulle mani e anche su braccia e piedi. La loro comparsa è da attribuirsi a un'anomala concentrazione di melanociti, le cellule situate nella parte inferiore dell'epidermide che producono la melanina. Per parte della nostra vita i melanociti producono melanina per difendere il corpo dai raggi solari, scurendolo (da qui l'abbronzatura). Quando inizia il processo d'invecchiamento, però, la pelle diventa più fragile e soggetta a stimoli negativi. Questi stimoli comprendono l'eccessiva esposizione solare e l'inquinamento ambientale, ma anche il consumo di alcolici, il fumo, lo stress e un'alimentazione scorretta. In particolare, uno scarso o mancato apporto di nutrienti contribuisce ad alterare il metabolismo cellulare dei melanociti, che rispondono aumentando la produzione di melanina e facendo dunque comparire le macchie. Per approfondire: Macchie sulla pelle del viso: tipologie e cause. Come eliminarle?

Alimentazione e macchie della pelle Come abbiamo visto, dunque, la comparsa delle lentigo senili è da legare strettamente al processo biologico dell'invecchiamento e più in particolare è da correlarsi all'invecchiamento cutaneo. Considerando che l'alimentazione resta, a ogni età, il modo principale con cui il nostro corpo ottiene le sostanze che gli occorrono, sono molte le ricerche mirate a individuare gli alimenti migliori per combattere i segni dell'età, comprese le macchie solari. Per esempio lo studio Diet and Skin Aging—From the Perspective of Food Nutrition pubblicato su NIH - Pubmed, ha indagato gli effetti antiossidanti di origine alimentare sulla pelle e ha in effetti concluso che esistono una serie di cibi in grado se non di evitare quello che è un processo naturale, almeno di arginarlo e minimizzarlo. Nel caso delle macchie della pelle, per esempio, sono risultati decisivi gli alimenti a base di selenio, l'integrazione di vitamine. Per approfondire: Rimedi per le Macchie del Viso