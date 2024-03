Fra le altre cose, l' invecchiamento cutaneo comporta la formazione, oltre che di rughe , anche di macchie , più o meno visibili, che possono iniziare a comparire già a partire dai 40 anni e in moltissime si chiedono se è possibile ridurle o eliminarle del tutto. La verità è che esistono delle soluzioni più o meno concrete, ma prima di ricorrere a qualsiasi trattamento è fondamentale (come ribadiremo) tenere conto della propria condizione di partenza e consultare dei medici specializzati .

Proprio come ogni parte del nostro corpo, con il passare del tempo la nostra pelle cambia . A farlo in maniera più evidente è sicuramente quella del viso che, essendo maggiormente esposta agli agenti esterni (e al nostro sguardo attento) mostra in modo più palese gli anni che passano.

La loro comparsa, come spiega l'approfondimento scientifico Lentigo - An Overview pubblicato su Science Direct, è detta anche iperpigmentazione lenticolare ed è dovuta a un'anomala concentrazione di melanociti, le cellule situate nella parte inferiore dell' epidermide che producono la melanina.

Ma andiamo per ordine, concentrandoci in primis su sono davvero queste macchie. Le macchie della pelle dopo i 40 anni (o lentigo senili ) sono piccole porzioni di pelle caratterizzate da una maggiore pigmentazione , che assumono colori che vanno dal bruno al grigio-nero. La loro dimensione varia da pochi millimetri a un diametro di circa un centimetro e possono essere rade o folte.

Come spiega la ricerca Molecular and histological characterization of age spots pubblicata sulla rivista scientifica NIH-Pubmed , la comparsa delle lentigo senili è sicuramente legata al processo d'invecchiamento , ma la loro insorgenza, la loro quantità e la loro diffusione dipende da diversi fattori .

Come prevenire la macchie cutanee dopo i 40 anni?

I gesti per prevenire l'insorgenza delle macchie della pelle dopo i 40 anni ben si accordano a tutte quelle buone pratiche che dovrebbero distinguere una vita sana ed equilibrata:

Alimentazione corretta;

Riduzione dello stress;

Esposizione solare limitata;

Uso corretto della protezione solare;

Consulti dermatologici;

Skincare adeguata.

L'alimentazione non deve mai essere sbilanciata (e se possibile andrebbe calibrata anche in base al tipo di pelle) e la riduzione dello stress contribuisce a minimizzare gli stati cutanei infiammatori scatenati dal cortisolo, che possono alterare lo stato dei melanociti.

Riguardo all'esposizione solare, occorre rispettare gli orari dove i raggi del sole sono meno aggressivi e non dimenticare mai di indossare una protezione solare (con fattore SPF maggiore di 30): questa regola vale non solo in estate o se si è al mare o in montagna, ma anche in inverno, in città e se il cielo è nuvoloso perché, anche se il sole non si vede, da dietro le nuvole i raggi passano lo stesso danneggiando, senza che ce ne si renda conto, la pelle.

Non dimentichiamo mai di consultare un dermatologo, specie se notiamo che le nostre lentigo senili stanno aumentando, i loro bordi sono irregolari o cambiano colore. Soltanto un esperto può indicarci cosa fare ed eventualmente consigliare dei trattamenti topici.

Non va poi sottovalutata la skincare, mirata a tenere la pelle costantemente idratata per compensare alla produzione ridotta di sebo, in modo tale da far sì che la barriera cutanea rimanga quanto più possibile integra.