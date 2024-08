Perché si formano le macchie bianche sulle unghie?

Cosa sono le macchie bianche sulle unghie? Le macchie bianche sulle unghie, note come leuconichia, rientrano tra le discromie ungueali e si manifestano sotto forma di puntini, macchioline o strisce irregolari di color gesso o latte. Le macchie bianche sulle unghie si possono sviluppare per molte ragioni. La decolorazione può essere causata, per esempio, da lesioni all'unghia, abitudini come mangiarsi le unghie o alcune carenze vitaminiche.

Quando preoccuparsi Quando preoccuparsi per le macchie bianche sulle unghie? Le macchie bianche sulle unghie delle mani o dei piedi di solito non correlano a nulla di grave. Tuttavia, la decolorazione bianca può apparire come delle striature o occupare l'intera unghia. In questi casi, la leuconichia potrebbe potenzialmente essere il segno di una condizione sottostante che potrebbe richiedere un trattamento, come il diabete.

Che aspetto hanno? Come si presentano le macchie bianche sulle unghie? Esistono in realtà diversi tipi di macchie bianche sulle unghie, e i tipi sono categorizzati in base alla forma della decolorazione bianca. Le macchie bianche sulle unghie separate, piccole e circolari sono chiamate leuconichia punctata; sono la forma più comune di leuconichia. La decolorazione può anche apparire come linee o macchie più grandi; l'intera unghia potrebbe persino diventare bianca. Ogni pattern identifica un diverso tipo di leuconichia: Leuconichia trasversa: note anche come linee di Mees, sono striature o linee bianche lungo le unghie. Prendono il nome dal medico che le ha identificate per primo e sono larghe circa 1-2 millimetri.

note anche come linee di Mees, sono striature o linee bianche lungo le unghie. Prendono il nome dal medico che le ha identificate per primo e sono larghe circa 1-2 millimetri. Leuconichia longitudinale: si tratta dello sviluppo di linee che si distribuiscono per la lunghezza dell'unghia. Alcune condizioni della pelle, come la malattia di Darier, causano queste linee e anche chiazze o linee rosse, che portano a quelle che vengono chiamate unghie a bastoncino di zucchero.

si tratta dello sviluppo di linee che si distribuiscono per la lunghezza dell'unghia. Alcune condizioni della pelle, come la malattia di Darier, causano queste linee e anche chiazze o linee rosse, che portano a quelle che vengono chiamate unghie a bastoncino di zucchero. Leuconichia parziale: si verifica quando il bianco forma puntini che occupano una porzione significativa dell'unghia, spesso metà o più.

si verifica quando il bianco forma puntini che occupano una porzione significativa dell'unghia, spesso metà o più. Leuconichia totale: nota anche come leuconichia totale, si verifica quando l'intera unghia è sbiancata in modo gessoso o lattiginoso. Che significa quando si hanno le macchie bianche sulle unghie? La leuconichia è classificata come "vera" o "apparente" a seconda che sia l'unghia o il tessuto sottostante a causare la decolorazione. Leuconichia vera significa che l'unghia è danneggiata. In particolare, ci sarebbe un problema nella matrice della lamina ungueale (cioè l'area in cui vengono create le cellule per le nuove unghie). Le macchie bianche puntiformi, o leuconichia punctata, sono considerate leuconichia vera.

significa che l'unghia è danneggiata. In particolare, ci sarebbe un problema nella matrice della lamina ungueale (cioè l'area in cui vengono create le cellule per le nuove unghie). Le macchie bianche puntiformi, o leuconichia punctata, sono considerate leuconichia vera. Leuconichia apparente significa, invece, che esistono dei disturbi del letto ungueale, il tessuto sottostante l'unghia. Sebbene possano essere allarmanti, nella maggior parte dei casi, le macchie bianche su un'unghia della mano o del piede di solito non sono un segno di un problema serio. Tuttavia, la leuconichia ha molte cause e talvolta è un sintomo di una condizione che potrebbe richiedere un trattamento.

Cause macchie bianche sulle unghie Quali sono le cause delle macchie bianche sulle unghie? Danni alle unghie Colpire il pollice con un martello o chiudersi il dito in una porta può causare macchie bianche sulle unghie. Lo stesso vale per stuzzicarsi o mangiarsi le unghie. Lesioni o traumi minori sono le cause più comuni di macchie bianche sulle unghie. Un'altra causa comune di danni alle unghie, e la leuconichia correlata, è l'uso di smalto, colla o unghie acriliche. Macchie bianche sulle unghie possono svilupparsi come reazione allergica a questi prodotti. Questo tipo di danno può essere causato anche da manicure troppo accurate o altre procedure cosmetiche. Micosi dell'unghia Un'infezione fungina del letto ungueale è un'altra causa comune di macchie bianche. L'onicomicosi colpisce le unghie e può causare leuconichia nelle fasi iniziali dell'infezione. Se si lascia che l'infezione progredisca, si diffonde e rende l'unghia fragile o di colore giallo o marrone. Carenza di minerali Non assumere determinati minerali nella dieta – in particolare, calcio, selenio e ferro – può causare leuconichia. Le piccole macchie di leuconichia punctata sono state collegate alla carenza di zinco. Condizioni di salute Le macchie bianche sulle unghie possono essere causate da condizioni infiammatorie come la psoriasi. Altri tipi di leuconichia possono svilupparsi in associazione ad altri condizioni. Ad esempio, il lichen planus può causare linee bianche verticali sulle unghie. Altre condizioni che possono causare leuconichia, principalmente sotto forma di linee verticali o orizzontali, includono diabete, polmonite, epatite e ipertiroidismo. Farmaci Alcuni farmaci e trattamenti possono causare macchie o linee bianche sulle unghie. La leuconichia trasversale e longitudinale sono effetti collaterali comuni del trattamento del cancro. Ciò include la terapia con farmaci chemioterapici come idrossiurea, vorinzostat e carmustina. Altri farmaci che possono causare le macchie bianche delle unghie includono: Retinoidi, farmaci derivati ​​dalla vitamina A, tra cui acitretina

Ciclosporina, un farmaco immunosoppressore

Trazodone, un antidepressivo

Alcuni antibiotici, come la sulfamide e il sulfametaxazolo Cause ereditarie È raro che la leuconichia sia ereditaria. Quando è ereditaria, la decolorazione solitamente colpisce l'intera unghia. Le condizioni che possono causare la trasmissione della leuconichia da genitore a figlio includono l'iperparatiroidismo congenito (dove la ghiandola paratiroidea è iperattiva) e la sindrome di Bart-Pumphrey, che causa perdita dell'udito e cuscinetti anomali sulle nocche. Avvelenamento Avere alti livelli di metalli pesanti, come stronzio e tallio, può anche causare leuconichia trasversa. Anche l'avvelenamento da arsenico può causare questo problema. Se si sospetta di essere stati colpiti da intossicazione da metalli pesanti o da qualsiasi altro tipo di avvelenamento, è importante rivolgersi al pronto soccorso.

Quando consultare un medico? Macchie bianche sulle unghie: quando consultare un medico? Se le macchie bianche sulle unghie sono il risultato di un traumatismo, probabilmente non si avrà bisogno di consultare un medico; tuttavia, se si nota che tornano a presentarsi, rivolgersi al dermatologo per una valutazione.

Sebbene molti casi siano innocui, la leuconichia può essere un segno di una condizione di salute, come un'infezione fungina o una carenza di minerali, che potrebbe richiedere un trattamento.

Se l'unghia presenta linee bianche o aree bianche più estese, potrebbe essere opportuno valutare l'opportunità di farla visitare, poiché questi tipi di leuconichia potrebbero essere associati ad altre condizioni di salute che potrebbero richiedere un trattamento, come il diabete. La diagnosi solitamente comporta una valutazione fisica, l'analisi della storia clinica e test per eventuali condizioni sottostanti. Gli esami del sangue possono essere per controllare la funzionalità epatica o renale o per rilevare altre malattie. A volte, la dermoscopia può aiutare i dermatologi a monitorare i progressi della condizione.