Cos’è la lozione viso? La lozione viso è un prodotto skincare liquido, a base prevalentemente acquosa e quindi dalla consistenza quasi impercettibile, da introdurre come step intermedio nella propria beauty routine. Caratterizzata da una concentrazione di attivi molto alta e da una capacità di penetrazione profonda nella pelle, svolge un'azione idratante e nutriente. Non estremamente nota in Occidente, dove si sta facendo largo solo da alcuni anni, è un prodotto considerato imprescindibile nelle routine di bellezza asiatiche, in particolare coreane, che prevedono molti più passaggi rispetto a quelle occidentali.

Quando si mette la lozione per il viso? La lozione viso è un prodotto molto delicato, che può essere usato tutti i giorni anche due volte al giorno (quindi la mattina e la sera). Questo perché non crea alcun problema alla pelle, anzi: al contrario, rappresenta un vero e proprio gesto di benessere. Come ogni altro prodotto, la lozione viso non deve essere usata in modo casuale ma va inserita in un momento preciso, ovvero dopo la fase della detersione nella quale si è lavato il viso, e prima di procedere con l'applicazione di altri prodotti come sieri o creme. Solitamente viene usata da chi pratica una skincare routine piuttosto lunga, che prevede diversi passaggi, ma può anche trovare spazio in una più stringata, visto che applicarla richiede solo pochi secondi.

Qual è la differenza tra tonico e lozione? Anche se molto spesso la lozione viso viene confusa con il tonico, i due prodotti non possono assolutamente essere considerati la stessa cosa perché presentano formulazioni che non hanno nulla in comune e che sono pensate per generare risultati differenti. La lozione viso è caratterizzata da una concentrazione di attivi molto superiore rispetto al tonico e la sua funzione è quella di svolgere un'azione idratante e rigenerante. Il tonico invece si usa prevalentemente nel corso della skincare routine serale perché serve a eliminare gli ultimi residui di trucco che possono essere rimasti sul viso dopo la fase di struccaggio con latte detergente, struccante bifasico, olio o burro struccante, a riequilibrare la pelle dopo questo passaggio e prepararla a ricevere i prodotti successivi. Se si usa la lozione, questa deve essere passata sul viso dopo il tonico e prima di tutto il resto. Facendolo ci si avvicina alla filosofia peculiare della skincare orientale, dove la pulizia e cura del viso è praticata dalla maggior parte delle persone seguendo il principio del layering, che consiste nello stratificare un numero piuttosto elevato di prodotti - di solito almeno sette - così da rendere la pelle del viso dissetata, rilassata, omogena e compatta.

Come si usa la lozione? La lozione viso deve essere usata con parsimonia, visto che ne basta veramente poca per generare benefici. Esagerare vorrebbe dire sprecarla. È infatti sufficiente versarne alcune gocce sul palmo delle mani e poi distribuirla su tutto il volto, picchiettandola delicatamente con i polpastrelli ed eseguendo una leggera pressione, così da stimolare la circolazione. Può essere usata anche nella zona del contorno occhi, anzi è caldamente consigliato farlo, eseguendo la stessa tecnica, dato che si tratta della zona più sensibile e secca di tutto il viso, che più viene idratata più si presenta distesa e luminosa. La lozione viso si asciuga molto rapidamente quindi non bisogna preoccuparsi di avere molto tempo a diposizione per usarla. Dopo pochi secondi dall'applicazione la pelle è infatti già pronta a ricevere i trattamenti successivi. Anche se può sembrare la soluzione più comoda, meglio non applicarla con i dischetti di cotone perché si imbibiscono rapidamente, portando a sprecare inutilmente molto prodotti. I propri polpastrelli sono sufficienti. Proprio per la sua capacità di assorbimento e distribuzione rapidissima non è neanche necessario massaggiare il viso in fase di stesura.