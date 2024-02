Pertanto, la liposcultura non può e non deve assolutamente essere considerata come una terapia per l'obesità o il sovrappeso .

Naturalmente, la liposcultura non si può considerare come un rimedio sostitutivo della dieta o dell' esercizio fisico , ma può essere utile per rimuovere le adiposità localizzate che non si riescono a eliminare con un regime dietetico idoneo e con l' attività fisica .

Grazie a questa tecnica relativamente moderna, è possibile "scolpire" determinate aree del corpo in modo meno traumatico rispetto ad altri interventi analoghi, come, ad esempio, la liposuzione .

Come si esegue

Come viene effettuata la liposcultura?

La liposcultura è un vero e proprio intervento chirurgico e, in quanto tale, deve essere eseguito da medici specializzati in chirurgia estetica ed essere praticato in strutture idonee, adeguatamente attrezzate per questo genere di operazioni.

La liposcultura si può eseguire in diverse parti del corpo, come l'addome, le braccia, le cosce, i fianchi, i polpacci, le ginocchia, le caviglie, il collo e perfino le guance.

In funzione della vastità dell'area su cui è necessario intervenire, la liposcultura può essere effettuata in anestesia locale (con o senza sedazione), oppure in anestesia generale nel caso in cui le aree da trattare siano piuttosto estese.

Normalmente, per gli interventi condotti in anestesia locale il paziente viene ricoverato in regime di day hospital; al contrario, in caso di anestesia generale, il paziente rimarrà all'interno della clinica per almeno una notte.

Prima dell'intervento

Dal momento che la liposcultura è un vero e proprio intervento di chirurgia estetica, prima di sottoporsi a una simile operazione, è fondamentale una visita specialistica e un'accurata valutazione pre-operatoria.

Il medico chirurgo dovrà, pertanto, valutare con attenzione lo stato di salute del paziente, assicurandosi che non vi siano controindicazioni o particolari condizioni che potrebbero complicare l'intervento (come, ad esempio, patologie cardiovascolari, problemi della coagulazione ecc.).

Dopodiché, il medico valuterà quali aree devono essere trattate, la loro estensione e il grado di elasticità della pelle. Quest'ultimo fattore è di fondamentale importanza. Infatti, in seguito alla rimozione delle cellule adipose, se la pelle del paziente non è sufficientemente elastica, essa potrebbe non adattarsi ai nuovi volumi (ridotti) del corpo. Per tale ragione, in individui la cui pelle ha perso elasticità, si potrebbero ottenere risultati peggiori rispetto ai pazienti la cui pelle è, invece, ancora dotata di una buona elasticità.

In qualsiasi caso, prima di procedere con l'intervento vero e proprio, il medico chirurgo chiederà al paziente di sottoporsi a esami specifici che possono variare a seconda dei casi (come, ad esempio, esami del sangue, elettrocardiogramma, raggi X ecc.).

Solo dopo un'attenta valutazione di tutti questi fattori, lo specialista potrà decidere se è il caso di effettuare la liposcultura e in che modo eseguirla.

Infine, se il chirurgo ritiene che l'intervento possa essere eseguito, esso fornirà una serie di indicazioni che il paziente dovrà scrupolosamente seguire prima di sottoporsi all'operazione.

Fra queste, ricordiamo:

Seguire un regime alimentare ipocalorico , in modo tale da poter individuare ed effettuare la liposcultura solo sull'adipe effettivamente resistente alla dieta e all'attività fisica;

, in modo tale da poter individuare ed effettuare la liposcultura solo sull'adipe effettivamente resistente alla dieta e all'attività fisica; Smettere di fumare ;

; Evitare di assumere acido acetilsalicilico (contenuto, ad esempio, nell'Aspirina®);

(contenuto, ad esempio, nell'Aspirina®); Per le donne, interrompere l'assunzione di eventuali contraccettivi orali , almeno un mese prima dell'esecuzione dell'intervento;

l'assunzione di eventuali , almeno un mese prima dell'esecuzione dell'intervento; Chiedere sempre il consiglio del medico prima di assumere un qualsivoglia farmaco.

L'intervento

L'intervento si esegue praticando delle piccolissime incisioni (generalmente in corrispondenza di solchi e pieghe della pelle) attraverso le quali, innanzitutto, viene iniettata una particolare miscela anestetica contenente soluzione fisiologica, un farmaco anestetico e un vasocostrittore, necessario per ridurre l'eventuale perdita di sangue durante l'aspirazione dell'adipe.

Dopodiché, il chirurgo può procedere con l'esecuzione del vero e proprio intervento.

All'interno delle piccole incisioni precedentemente effettuate, si inseriscono le cannule, collegate a una siringa o a una pompa, attraverso le quali si aspirano le cellule adipose.

Dopo l'intervento

Subito dopo l'intervento di liposcultura, il chirurgo applicherà nelle aree trattate un'apposita guaina di contenimento per liposcultura che dovrà essere indossata per un periodo di circa 2-3 settimane. Il ruolo di questa guaina consiste nel favorire la guarigione delle aree trattate, mantenendo la forma rimodellata che il chirurgo ha dato al corpo.

L'eventuale dolore post-operatorio può essere tenuto sotto controllo con l'assunzione di farmaci antidolorifici o antinfiammatori che potranno essere prescritti dal medico, se necessari.

Generalmente, il recupero dall'intervento di liposcultura avviene in tempi piuttosto brevi. Le normali attività possono essere riprese già dopo 2-3 giorni l'esecuzione dell'intervento; mentre per la ripresa di attività più intense e delle attività sportive è meglio lasciar trascorrere un periodo di almeno 15-30 giorni.

Infine, è necessario evitare l'esposizione solare per almeno 30-40 giorni dopo l'esecuzione della liposcultura. In ogni caso, per qualsiasi dubbio, è sempre bene chiedere consiglio al medico chirurgo.

Quanto dura la liposcultura?

La durata dell'intervento è variabile a seconda dell'estensione dell'area che dev'essere trattata. Ad ogni modo, indicativamente, un intervento di liposcultura può durare dai 30 minuti fino alle tre ore circa.