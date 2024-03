Che cos'è la lipoaspirazione gambe? La lipoaspirazione gambe è un tipo di intervento effettuato allo scopo di ridurre i depositi di tessuto adiposo localizzati a livello delle gambe. Naturalmente, si tratta di una procedura chirurgica che può essere svolta solo ed esclusivamente da medici specializzati. Le gambe non sono l'unica parte del corpo che può essere trattata con questo tipo di intervento; difatti, la lipoaspirazione può essere utilizzata per rimuovere gli accumuli di adipe anche in altre aree, quali ad esempio: addome, fianchi, glutei, braccia e collo. Lipoaspirazione e liposuzione: quali differenze? Lipoaspirazione e liposuzione sono considerati sinonimi, quindi l'utilizzo di un termine piuttosto di un altro è da ritenersi generalmente indifferente. Tuttavia, secondo alcuni autori ci sarebbe una distinzione fra le due terminologie secondo cui la liposuzione sarebbe l'intervento effettuato su aree corporee estese, mentre la lipoaspirazione riguarderebbe aree corporee più circoscritte e localizzate. Shutterstock

Perché si fa? Indicazioni della lipoaspirazione: quando si fa? Come accennato, la lipoaspirazione gambe viene effettuata con lo scopo di eliminare depositi adiposi a livello delle gambe (polpacci, caviglie, ginocchia e anche cosce e interno coscia,). In molti casi, si tratta di un intervento richiesto per fini estetici; nonostante ciò, in alcuni casi può essere utilizzato anche in presenza di alcune condizioni di salute, come ad esempio, il lipedema.

Prima dell'intervento Come avviene per qualsiasi trattamento chirurgico, di medicina estetica e non, prima della procedura è essenziale sottoporsi ad un colloquio e ad una visita preliminare con il medico che effettuerà l'operazione. In questa fase, lo specialista indagherà le motivazioni che spingono il paziente a richiedere la lipoaspirazione gambe, potrà valutare le sue aspettative e il suo stato di salute generale (presenza di disturbi o malattie, assunzione di alcuni tipi di farmaci presenza di allergie, ecc.). Vi sono condizioni nelle quali, infatti, l'intervento potrebbe non essere indicato. Se il medico determina la possibilità di ricorrere alla lipoaspirazione gambe, prescriverà al paziente eventuali analisi ed esami che è necessario effettuare prima dell'intervento.

Come si fa la lipoaspirazione L'intervento di lipoaspirazione può essere fatto in anestesia locale oppure in anestesia generale. Solitamente, per la lipoaspirazione gambe non è richiesta un'anestesia totale, ma ciò potrebbe dipendere dall'estensione della zona da trattare e dalle preferenze del chirurgo. In qualsiasi caso, questi aspetti saranno tutti preventivamente discussi nella visita preliminare. Prima dell'intervento, il chirurgo procederà a segnare le zone che devono essere trattate ed eventualmente scatterà delle foto per confrontare le immagini prima e dopo l'intervento. Dopodiché, al paziente verrà somministrata l'anestesia - parziale o totale - a seconda di quanto precedentemente stabilito. Prima di procedere con la lipoaspirazione, verrà iniettata una soluzione contenente soluzione fisiologica, un vasocostrittore e un anestetico locale al fine di ridurre sanguinamento ed eventuale dolore. Dopodiché, il chirurgo effettuerà piccole incisioni all'interno delle quali verranno inserite le sottili cannule con il quale il tessuto adiposo verrà aspirato. Le cannule possono essere collegate ad una pompa a vuoto medicale, oppure a siringhe manuali. Terminato il processo di lipoaspirazione delle gambe, il medico richiuderà le piccole incisioni effettuate applicando i punti di sutura. Dopo la lipoaspirazione gambe, al paziente verrà applicata una medicazione elastocompressiva che dovrà essere tenuta per più giorni, secondo le indicazioni del chirurgo. Naturalmente, il paziente sarà tenuto in osservazione fin quando non si sarà ripreso dall'anestesia. Generalmente, la lipoaspirazione è effettuata in regime di day hospital e il paziente può tornare a casa il giorno stesso. In caso di anestesia generale, tuttavia, potrebbe essere necessario un giorno di ricovero. Quanto dura la lipoaspirazione delle gambe? La durata della procedura può variare in funzione dell'estensione delle aree da trattare. Ad ogni modo, indicativamente, la lipoaspirazione gambe può avere una durata di circa 30-60 minuti.

Dopo l'intervento Il recupero dopo la lipoaspirazione gambe è relativamente rapido e, in genere, si aggira intorno ai 7 giorni; tuttavia, ciò dipende sia dalla zona trattata che dai tempi di ripresa dello stesso paziente. Subito dopo l'intervento, percepire un dolore moderato, una sensazione di fastidio e assistere alla comparsa di edema e piccole ecchimosi in corrispondenza delle aree trattate può essere considerato normale. Esercizio fisico e sforzi intensi, naturalmente, andranno evitati per tutto il tempo indicato dal medico. Ad ogni modo, il chirurgo fornirà al paziente tutte le indicazioni necessarie sui comportamenti da seguire dopo l'intervento. Fra questi, non mancherà quello di bere molti liquidi. Potrà altresì essere consigliata l'esecuzione di massaggi quotidiani per contribuire a ridurre il gonfiore e al riassorbimento degli ematomi. Se necessario, lo specialista può prescrivere la somministrazione di antibiotici o di farmaci antidolorifici.

Risultati Quali risultati aspettarsi dalla lipoaspirazione gambe? Quanto durano? I risultati della lipoaspirazione gambe, in genere, soddisfano sia i pazienti che il medico. Il risultato finale, solitamente, è visibile dopo un paio di settimane. La lipoaspirazione è un intervento definitivo ma per l'ottenimento di buoni e duraturi risultati, è fondamentale che il paziente mantenga il peso corporeo e segua un regime alimentare appropriato. Difatti, la lipoaspirazione non può impedire un eventuale futuro aumento di peso, pertanto, la durata dei risultati dipende strettamente dal paziente . Nota bene La lipoaspirazione gambe non ha effetti sulla cellulite e non è in grado di eliminarla. Tuttavia, in alcuni pazienti si può notare un miglioramento del tipico aspetto della pelle "a buccia d'arancia".

Effetti indesiderati e complicazioni Dopo l'intervento di lipoaspirazione gambe è possibile andare incontro allo sviluppo di: Sensazione di fastidio o intorpidimento;

Dolore lieve o moderato, in particolare alla pressione;

Lividi;

Edema;

Infiammazione dell'area trattata

Caviglie gonfie. Entro certi limiti, i suddetti effetti sono da considerarsi normali. Tuttavia, in caso si manifestino in maniera intensa, peggiorino o nel caso in cui compaiano sintomi di qualsiasi altro tipo, è opportuno contattare immediatamente il medico. L'intervento di lipoaspirazione gambe, inoltre, può comportare anche alcuni rischi, quali ad esempio: Formazione di coaguli di sangue, eventi tromboembolici;

Reazioni allergiche agli anestetici utilizzati;

Infezioni;

Sanguinamento eccessivo.

Quando non farla Chi non dovrebbe ricorrere alla liposuzione e perché? La lipoaspirazione gambe non è da considerarsi come un trattamento per l'obesità, così come non è un trattamento idoneo per eliminare cellulite o smagliature. Il paziente ideale per l'esecuzione di questo tipo di intervento dovrebbe essere in salute e dovrebbe possedere una buona elasticità cutanea.