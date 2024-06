Il lifting manuale è un massaggio estremamente benefico. Non è solo un trattamento estetico dall'effetto liftante, ma è un autentico rituale di bellezza che dovrebbe essere incluso nelle giornate dedicate alla cura del viso di tutte coloro che non vogliono sentir parlare di bisturi. Il massaggio lifting porta risultati subito visibili , sebbene temporanei , e rende la pelle più liscia, luminosa e compatta grazie ai movimenti precisi eseguiti da un professionista visagista.

Come funziona il lifting manuale?

Si tratta di un massaggio che spopola sui social, e a cui le celebrità, uomini e donne, si affidano regolarmente per mantenere l'ovale del viso giovane, rimpolpato e disteso. Il lifting manuale è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un massaggio non solo rinvigorente ed efficace, ma un trattamento anti invecchiamento naturale, senza aghi e assolutamente non invasivo.

Lo si pratica a tutte le età, ma funziona solo quando viene eseguito da un professionista della medicina estetica che sa come muovere le mani e usare i polpastrelli per penetrare in profondità nel tessuto dell'ovale. I suoi benefici principali?

Ricompatta la pelle affaticata dal tempo che passa, facendo ritrovare al viso la sua perfezione originaria;

dal tempo che passa, facendo ritrovare al viso la sua perfezione originaria; Ottiene un effetto ringiovanente immediato ma temporaneo, andando ad agire sulle rughe che si accumulano, in particolare, nella zona del contorno occhi e della bocca (aree perioculari e periorali)

ma temporaneo, andando ad agire sulle rughe che si accumulano, in particolare, nella zona del contorno occhi e della bocca (aree perioculari e periorali) È un autentico lifting naturale per il viso capace di risollevare gli zigomi e dare tono al viso;

e dare tono al viso; Sgonfia le ritenzioni localizzate del viso, come per esempio le occhiaie;

del viso, come per esempio le occhiaie; Riattiva la microcircolazione dell'ovale, rendendo la pelle splendente e luminosa già dopo la prima seduta.

Da un lifting manuale bisogna aspettarsi un massaggio profondo, energico, una stimolazione intensa dei tessuti connettivi facciali, del tessuto adiposo e anche dei muscoli del viso. Il tutto, naturalmente, senza ricorrere alla tecnologia, a strumenti complessi, aghi o prodotti come filler: il lifting manuale è 100% naturale e si fa solo con le mani.

