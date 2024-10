Face-lifting manuale: un trattamento che aiuta a contrastare i segni del tempo, a ringiovanire il viso, a renderlo più tonico e luminoso in modo totalmente naturale. Si effettua senza macchinari o interventi invasivi. Un lifting facciale, che consiste in un trattamento di sola manualità, che se svolto da mani esperte e se effettuato con regolarità, può dare nuova giovinezza ai tessuti. Per questo articolo ho chiesto la consulenza di Nadia Veneziano, visagista, esperta di face-lifting, gua-sha e tecniche di ringiovanimento del viso.

In cosa consiste il face-lifting? Un trattamento naturale al 100 percento che permette il ringiovanimento del viso, grazie ad una manualità profonda e specifica per ogni zona da trattare. Ogni trattamento viene personalizzato secondo le problematiche che presenta il viso e tenendo conto della percezione del benessere del cliente. Va a ridisegnare i contorni, a rimpolpare la pelle e il tessuto sottostante, a distendere le rughe, a riattivare la circolazione, a trattare le rigidità di alcuni muscoli facciali che impediscono una buona ossigenazione dei tessuti e che provocano un invecchiamento precoce.

Si avvale della preparazione e delle conoscenze profonde dell'operatore di viso, collo e decolleté. Va a lavorare su più fronti, con movimenti specifici su queste zone. Il trattamento arriva fino alla testa perché trattando anche il cuoio capelluto si ottengono risultati di bellezza sul viso.

Quali sono i benefici del face lifting? Ha un effetto anti-età

Si riducono rughe e linee sottili

Migliora la tonicità muscolare di viso e collo

Si stimola la produzione di collagene

Pelle più ossigenata e più luminosa

Si riattiva la circolazione

Si ridisegnano i contorni del viso, di mento e collo

Contrasta gonfiore e borse degli occhi

Ha un effetto drenante

Il viso appare più riposato

Permette di assorbire in maniera ottimale i cosmetici che vengono poi applicati a fine trattamento Per approfondire: Ovale del viso: come rassodarlo senza chirurgia estetica

Quali sono i benefici sul piano muscolare? Il trattamento agisce su tutta la muscolatura di viso, collo e decolleté e ha un effetto decontratturante

Il face -lifting crea una memoria muscolare che permette di mantenere i risultati nel tempo

La seduta prevede anche lo sblocco del diaframma, epicentro di molte tensioni

epicentro di molte tensioni Si lavora sul trapezio/collo per allentare la muscolatura e riequilibrare la postura

Come si effettua il trattamento e quanto dura? Può essere effettuato con l'ausilio esclusivamente delle mani, manovre che consentono una stimolazione rigenerante e di risanamento. Tuttavia, oggi si è visto che l'utilizzo combinato con il gua-sha tiepido, nello specifico un blade di acciaio, permette ulteriori risultati in termini di rilassamento degli spasmi muscolari, alternando l'azione delle mani a quella del gua-sha. Si predilige lo strumento scaldato per dare un ulteriore comfort. Consente di lavorare sulle aderenze che creano dei blocchi ai muscoli e ai tessuti del viso. Questo permette di far ritrovare al viso la sua forma armonica.

È una metodica estremamente rilassante che ha una durata che può variare da una ora a una ora e mezzo. In alcuni casi il massaggio può partire dalla schiena, per lavorare su contratture e postura che si ripercuotono sul viso. Le rigidità muscolari sono estremamente collegate all'invecchiamento del viso, ai cedimenti dei contorni, agli zigomi che tendono a scendere verso il basso, alla comparsa più o meno evidente del doppio mento. Il lifting manuale oltre a decontrarre i muscoli, dona al viso una nuova armonia, al tempo stesso va anche a stimolare tutte le varie strutture di sostegno della pelle. A livello del derma favorisce la vascolarizzazione e l'auto produzione di collagene ed elastina. Questo aiuta a prevenire e a ridurre i segni del tempo, rendendo la pelle più compatta e levigata.

A chi è indicato il lifting manuale? Il trattamento è indicato alle persone giovani per prevenire l'invecchiamento cutaneo, fortificando il tessuto e aiutando i muscoli a rimanere più tonici ma non contratti. Alle persone più mature aiuta non solo a nutrire e ad ossigenare meglio la pelle, ma si va ad agire su inestetismi e problematiche più ostinate: Cedimento del sottomento

Cedimento del collo

Le rughe nasolabiali

Rughe intorno agli occhi

Rughe orizzontali della fronte

Rughe glabellari