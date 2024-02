Qual è, dunque, la risposta giusta? Né ogni giorno, né una volta a settimana: la verità è che bisogna trovare una giusta via di mezzo, che non è uguale per tutti perché ogni tipologia di capello e ogni cuoio capelluto è diverso dall'altro. Prima di scoprire le indicazioni giuste sul lavaggio dei nostri capelli, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cosa succede se ci si lava i capelli tutti i giorni?

Lavare i capelli ogni giorno fa male? A quanto pare, no: uno studio pubblicato su Nbci (The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions) sfata questo mito. Fermo restando che lo studio stesso ribadisce che ogni tipo di capello e di cuoio capelluto richiedono certe attenzioni, il lavaggio dei capelli quotidiano può, in realtà, essere d'aiuto per il benessere della chioma.

Tuttavia, occorre fare attenzione perché non dovrebbe limitarsi soltanto allo shampoo: bisognerebbe infatti incorporare prodotti per il cuoio capelluto come sieri idratanti e oli per la crescita dei capelli nella nostra routine quotidiana. Inoltre, occorre rendersi conto che la pelle del nostro cuoio capelluto è proprio quella: pelle.

Sembra che questa mentalità non sia ancora entrata nelle abitudini di molti, che riservano questi trattamenti quasi ed esclusivamente al viso e la skin care. Ma pensiamoci: lasceremmo il ​​trucco sul viso senza lavarlo per due o tre giorni? Ecco, secondo gli esperti si tratta della stessa cosa. La controindicazione? Se i tuoi capelli ci impiegano molto ad asciugarsi, e hai bisogno di molto calore, allora non lo fare quotidianamente, per non rischiare di danneggiarli.