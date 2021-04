Cos'è il Latte Detergente? Il latte detergente è un'emulsione fluida che svolge un'azione pulente delicata, preservando il naturale film idrolipidico protettivo della pelle. Shutterstock Questo tipo di cosmetico è indicato per la pulizia quotidiana del viso, gesto di bellezza fondamentale per rimuovere il trucco e tutte le impurità che si sono accumulate sull'epidermide nel corso della giornata.

Rispetto ai saponi tradizionali, il latte assicura una maggiore tollerabilità cutanea. Questo detergente pulisce, infatti, il viso per affinità, in quanto contiene sostanze lipidiche in grado di sciogliere i residui di make-up, il sebo e lo sporco, senza seccare la pelle.

A Cosa Serve? Perché Usare il Latte Detergente? Il latte detergente è un fluido cremoso ideale per rimuovere delicatamente il trucco e le impurità a fine giornata. Questo prodotto è particolarmente facile da applicare e, spesso, contiene ingredienti lenitivi, idratanti e nutrienti, che consentono di apportare numerosi benefici alle zone trattate.

Nella beauty routine dedicata alla pulizia del viso, questo cosmetico contribuisce a mantenere, quindi, una pelle luminosa e sana.

Il latte detergente prepara, inoltre, alle fasi successive del trattamento, cioè all'applicazione del siero o della crema giorno/notte adatta al proprio tipo di pelle.

Come Agisce? Come Funziona il Latte Detergente? La formulazione del latte detergente ha una consistenza corposa, per la presenza di una base lipidica, la quale svolge una delicata pulizia non solubilizzando le impurità presenti sulla pelle, ma emulsionandole. In questo modo, l'impatto a livello cutaneo risulta essere meno destrutturante rispetto agli altri detergenti e struccanti.

Il latte detergente può essere arricchito con ingredienti attivi, dotati di proprietà astringenti e purificanti, adatti alle pelli grasse. Le formule per la cute a tendenza secca possono contenere, invece, sostante idratanti, lenitive ed emollienti, che ristrutturano l'epidermide con delicatezza.

Il latte detergente può contenere anche estratti vegetali, come la camomilla, l'aloe e l'amamelide, per le pelli reattive e sensibili, o vitamine ed attivi anti-age, per contrastare la formazione delle rughe.

Come Si Applica? Latte Detergente: Modalità d'Uso Il latte detergente si applica sull'epidermide, con i polpastrelli o con l'aiuto di un dischetto di cotone idrofilo, eseguendo dei piccoli movimenti circolari dal centro del viso verso l'esterno, fino al collo. Questo leggero massaggio favorisce l'emulsione delle particelle di sporco. Successivamente, i residui del latte detergente vanno rimossi con un batuffolo umido o asciutto; alcune formule dalla consistenza più leggera, invece, possono essere eliminate con acqua tiepida.

In generale, un gesto tipico, dopo l'uso del latte detergente, prevede l'applicazione del tonico, soluzione a base acquosa o idroalcolica. Questo cosmetico permette di asportare gli ultimi residui del latte detergente e di togliere l'untuosità in eccesso, lasciando la pelle piacevolmente fresca e compatta. Basta inumidire un dischetto di cotone con una piccola quantità di prodotto, quindi picchiettare sulla pelle di tutto il viso, senza strofinare.

Frequenza d'Uso La detersione del viso andrebbe effettuata due volte al giorno: Alla sera , il latte detergente rimuove le impurità e ogni residuo di trucco;

, il latte detergente rimuove le impurità e ogni residuo di trucco; Al mattino, invece, questa formulazione elimina le cellule morte ed il sebo che si è depositato sulla pelle durante la notte, preparandola ad assorbire più facilmente i trattamenti successivi.

Prodotti Complementari L'uso del latte detergente deve essere abbinato ad uno struccante idoneo per la zona del contorno occhi , in grado di sciogliere facilmente il trucco, senza la necessità di strofinare l'area.

idoneo per la zona del , in grado di sciogliere facilmente il trucco, senza la necessità di strofinare l'area. Dopo la pulizia, la pelle deve essere reidratata con una crema da notte o da giorno , per ricostituire il film idrolipidico che la ricopre e la protegge come una barriera.

o , per ricostituire il film idrolipidico che la ricopre e la protegge come una barriera. L'evoluzione del latte detergente combina l'azione struccante del prodotto a quella del tonico, nelle lozioni detergenti "2 in 1" e nelle acque micellari. Queste formulazioni versatili sono adatte a tutti tipi di pelle, oltre ad essere molto pratiche.