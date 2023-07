Cos'è il Latte Detergente? Il latte detergente è un'emulsione fluida che svolge un'azione pulente delicata, preservando il naturale film idrolipidico protettivo della pelle. Questo tipo di cosmetico è indicato per la pulizia quotidiana del viso, gesto di bellezza fondamentale per rimuovere il trucco e tutte le impurità che si sono accumulate sull'epidermide nel corso della giornata.

Rispetto ai saponi tradizionali, il latte assicura una maggiore tollerabilità cutanea. Questo detergente pulisce, infatti, il viso per affinità, in quanto contiene sostanze lipidiche in grado di sciogliere i residui di make-up, il sebo e lo sporco, senza seccare la pelle.

Come Agisce? Come Funziona il Latte Detergente? La formulazione del latte detergente ha una consistenza corposa, per la presenza di una base lipidica, la quale svolge una delicata pulizia non solubilizzando le impurità presenti sulla pelle, ma emulsionandole. In questo modo, l'impatto a livello cutaneo risulta essere meno destrutturante rispetto agli altri detergenti e struccanti.

Il latte detergente può essere arricchito con ingredienti attivi, dotati di proprietà astringenti e purificanti, adatti alle pelli grasse. Le formule per la cute a tendenza secca possono contenere, invece, sostante idratanti, lenitive ed emollienti, che ristrutturano l'epidermide con delicatezza.

Il latte detergente può contenere anche estratti vegetali, come la camomilla, l'aloe e l'amamelide, per le pelli reattive e sensibili, o vitamine ed attivi anti-age, per contrastare la formazione delle rughe.

Frequenza d'Uso La detersione del viso andrebbe effettuata due volte al giorno: Alla sera , il latte detergente rimuove le impurità e ogni residuo di trucco;

, il latte detergente rimuove le impurità e ogni residuo di trucco; Al mattino, invece, questa formulazione elimina le cellule morte ed il sebo che si è depositato sulla pelle durante la notte, preparandola ad assorbire più facilmente i trattamenti successivi.

