Perché considerare la laminazione delle sopracciglia? La laminazione delle sopracciglia è un trattamento che dona un effetto "lifting" e mantiene in ordine l'arcata: prenderlo in considerazione significa, dunque, valutare una procedura che senza troppa fatica rende il viso più bello e valorizzato. Il nome probabilmente non vi è nuovo perché la laminazione viene usata comunemente per le ciglia, ma la procedura, come vedremo a breve, è un po' diversa.

Cosa è la laminazione delle sopracciglia? Le sopracciglia vengono spesso sottovalutate ma in realtà, proprio come le ciglia, incorniciano lo sguardo e lo valorizzano. Un'alternativa a disegnarle con il trucco o al microblading che risulta doloroso per alcune donne è questo nuovo trattamento. C'è chi paragona la laminazione delle sopracciglia ad un vero e proprio lifting dei peli della zona dell'arcata sopraccigliare: in un certo senso, è vero. Il trattamento va infatti a dare un effetto estetico di ordine, donando colore e correggendo la curvatura o l'arricciatura naturale, intervenendo soprattutto per regalare un risultato finale folto. In più, viene favorita la ricrescita per chi ha un problema di sopracciglia rade. Dagli esperti, viene inserito tra i trattamenti professionali ad accumulo: significa che il cliente va a sottoporsi a sedute ripetute, a cadenza regolare, per fare in modo che l'effetto risulti naturale e in linea con le aspettative. La ripetizione avviene circa ogni 4 settimane e fa in modo che le sopracciglia restino in piega perfetta, ottenendo una forma migliore, luminosità e colore. Per approfondire: Sopracciglia Folte: come ottenerle con alcuni rimedi naturali

Come si fa? Se vi state chiedendo come funzioni il procedimento dovete sapere che si compone di 4 fasi, ciascuna pensata per regalare quell'effetto folto e definito tanto desiderato. Si pettinano le arcate . Il primo step è una definizione della situazione attuale, con una pettinata delle sopracciglia. Sul piccolo pettine viene apposto un prodotto dedicato molto ricco di nutrienti, il risultato immediato è di idratazione;

Applicazione di un prodotto per rafforzare la struttura . Il secondo passaggio è dedicato a rafforzare le sopracciglia, facendo in modo che persino i peli più sottili acquisiscano importanza;

Si pettina di nuovo. Terzo step è una nuova pettinata, questa volta per definire la forma e il look desiderato in base al proprio viso e alle proprie possibilità date dal numero di peli e dalla struttura attuale;

Si applica la tinta. Ultimo step è quello che richiede un tempo di posa di circa 20 minuti. Si tingono le sopracciglia con un prodotto ad hoc. In questo modo l'effetto finale sarà molto più definito ed evidente. Dopo questi 4 step, il professionista che se ne occupa va ad intervenire manualmente nel pulire la forma: solitamente le possibilità sono l'utilizzo della ceretta o della pinzetta; quest'ultima permette maggiore definizione.

Quanto dura l'effetto della laminazione sopracciglia? Come accennato, il trattamento lavora ad accumulo e ha bisogno di essere ripetuto nel tempo per donare l'effetto desiderato. I professionisti consigliano di cadenziarlo ogni 4 settimane, un po' ogni mese come altre proposte quali la laminazione delle ciglia oppure lo smalto gel. Chiaramente la durata è del tutto personale però, e viene influenzata da alcune caratteristiche come la quantità di trucco che si applica, la skincare routine corretta e persino la sudorazione. Anche la tipologia di pelle può impattare. Dopo il trattamento, viene richiesta attenzione per 24 ore circa: in questo lasso di tempo non bisogna truccare, bagnare o applicare prodotti perché questi step vanno ad influire sul risultato finale, compromettendo il trattamento. In generale, sembra che la ripetizione del trattamento, porti ad un effettivo miglioramento delle proprie sopracciglia che appaiono più folte e sane.

Che differenza c'è tra laminazione sopracciglia e microblading? Avere sopracciglia perfette, definite e in grado di incorniciare lo sguardo è l'obiettivo di ogni donna, soprattutto di quelle che soffrono di sopracciglia rade o poco voluminose, oppure che in passato le hanno depilate in modo eccessivo, talvolta persino radendole secondo i diktat della moda. I due trattamenti che stiamo per confrontare, differiscono per alcune caratteristiche: Tecnica . Partiamo con il dire che il microblading è un vero e proprio tatuaggio cosmetico; quindi, usa come tecnica quella del tattoo, dando una infiammazione e un effetto leggermente doloroso seppur sopportabile. La laminazione, invece, è molto più delicata, non è dolorosa ma è allo stesso tempo meno permanente,

Obiettivo . Entrambe hanno come desiderio quello di migliorare l'effetto delle sopracciglia ma lavorano in modo diverso; se il microblading è qualcosa di più "permanente", la laminazione è più delicata, non dolorosa e soprattutto non va a mutare eccessivamente in modo definitivo l'arcata;

Durata . Il risultato di un tatuaggio di microblading dura per almeno 1 anno, purché vengano seguiti i consigli forniti per la cura post-trattamento, nel caso della laminazione, è importante ripetere il trattamento più o meno mensilmente;

Manutenzione. Se la laminazione richiede solamente 24 ore di attenzione, per poi tornare alla quotidianità, il microblading necessita di alcune attenzioni prolungate nelle settimane successive, tra cui una cura meticolosa di crosticine e l'attenzione all'utilizzo di prodotti specifici; Infine, a fare la differenza è anche il costo: nel caso del microblading la seduta è unica e più costosa, mentre la laminazione ha un prezzo più basso ma va ripetuta nel tempo. Per approfondire: Microblading: cos'è e quanto costa