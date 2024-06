Come abbiamo già accennato, la laminazione ciglia è un trattamento naturale. Ciò significa che non prevede l'uso di ciglia finte, ma permette di lavorare direttamente sul pelo naturale. Segue dunque il normale ciclo delle ciglia, senza bisogno di ricorrere ad un trattamento di applicazione (e, di conseguenza) di rimozione.

Tutto ciò grazie all'uso della cheratina , un prodotto capace di nutrire le ciglia, rendendole più forti e favorendone la rigenerazione. L'intero trattamento prevede diversi step in cui si vanno ad applicare e far agire vari prodotti con un tempo di posa che garantisce un risultato immediato.

Dato che le funzionalità di questa tecnica sono molteplici, la laminazione ciglia è consigliata praticamente a tutte coloro che vogliono dare al proprio sguardo una maggiore intensità senza ricorrere eccessivamente al make up . La laminazione permette infatti di realizzare una curvatura permanente e di enfatizzare il colore . In più, aiuta a restituire spessore e corpo al pelo.

La laminazione inizia sempre da un momento di pulizia: l'esperta che effettua il trattamento rimuove infatti qualsiasi residuo di make up o di sporco, che rischierebbe di compromettere il trattamento. Vengono poi applicate delle patch , in genere rinfrescanti, sia sul contorno occhi che a ridosso delle ciglia.

L'effetto della laminazione delle ciglia dura dalle tre sino alle quattro settimane . Dopo questo periodo è necessario recarsi da un professionista per effettuare il ritocco. Per rendere l'effetto più duraturo e nutrire le ciglia in profondità sarebbe preferibile eseguire il trattamento alla cheratina per quattro mesi continuativi.

Il trattamento di laminazione può essere eseguito solo da un professionista presso un centro specializzato. Il costo va dai 60 sino agli 80 euro . Va però sottolineato che la laminazione ciglia andrebbe eseguita – per garantire ottimi risultati – almeno una volta al mese per un periodo di sei mesi.

Nei giorni successivi è possibile tornare a truccarsi e, ovviamente, a struccarsi. In quest'ultimo caso sarebbe meglio non strofinare le ciglia, usando dei dischetti struccanti e detergenti non aggressivi senza alcol e a base d'acqua .

Inoltre la laminazione è consigliabile per chi ha ciglia danneggiate a causa di un uso intenso di piegaciglia o di trattamenti invasivi. Il trattamento dunque risulta positivo non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la salute delle ciglia.

Le ciglia appaiono dunque pettinate e perfettamente ordinate, così tanto che il trattamento di laminazione simula il make up , facendoti apparire sempre truccata. Proprio per questo il trattamento è consigliato per chi ha delle ciglia naturali tendenti al basso o che appaiono disordinate, curvandole e rendendole spesse.

La laminazione ciglia non possiede particolari controindicazioni, ma moltissimi vantaggi. L'uso della cheratina infatti consente di nutrire le ciglia in profondità, rendendole più lunghe, curve e con un colore definito.

Quali sono i contro?

La laminazione ciglia – come già sottolineato – non possiede particolari controindicazioni, andrebbe però evitata in alcune situazioni. Il trattamento andrebbe evitato in caso di patologie alle palpebre o malattie agli occhi, in particolare in caso di allergie, congiuntivite o herpes.

Possibili allergie ;

; Possibili bruciori ;

; Reazioni allergiche.

Nei soggetti ipersensibili, l'uso dei prodotti per effettuare la laminazione potrebbe provocare problemi come irritazione, bruciore o una reazione allergica. In ogni caso dunque è sempre meglio consultare un professionista – rivolgendosi a persone preparate – prima di sottoporsi a questo particolare trattamento.

