Come si fa?

La laminazione ai capelli è un trattamento che pur potendo essere fatto in casa viene generalmente svolto in un salone da parrucchiere, per due ragioni principali: in primis il professionista usa dei prodotti di altissima qualità e poi sa anche come prendersi cura dei capelli, agendo ciocca per ciocca. Al netto di ciò (e di dove la si fa) la laminazione prevede i seguenti passaggi:

Detersione : prima di iniziare il trattamento, i capelli devono essere lavati con shampoo e prodotti scelti appositamente per la nostra tipologia di chioma. Sarebbe consigliabile una doppia detersione per essere certe di rimuovere ogni residuo di sporco e prodotti;

: prima di iniziare il trattamento, i capelli devono essere lavati con shampoo e prodotti scelti appositamente per la nostra tipologia di chioma. Sarebbe consigliabile una doppia detersione per essere certe di rimuovere ogni residuo di sporco e prodotti; Leggera asciugatura : dopo la pulizia, i capelli vanno tamponati con una mano e leggermente asciugati col phon per rimuovere l'eccesso di umidità;

: dopo la pulizia, i capelli vanno tamponati con una mano e leggermente asciugati col phon per rimuovere l'eccesso di umidità; Applicazione del prodotto : a questo punto viene applicato un prodotto laminante , che può contenere una miscela di cheratina, vitamine, oli e altri ingredienti benefici. Come abbiamo detto, questo prodotto avvolge ogni singolo capello, creando una sorta di pellicola protettiva;

: a questo punto viene applicato un , che può contenere una miscela di cheratina, vitamine, oli e altri ingredienti benefici. Come abbiamo detto, questo prodotto avvolge ogni singolo capello, creando una sorta di pellicola protettiva; Attivazione con calore: successivamente, i capelli vengono asciugati con phon e, quando necessario, piastrati. In generale, il calore aiuta a fissare il prodotto nei capelli, migliorandone l'assorbimento e l'efficacia.

La miscela per la laminazione viene sempre applicata su tutte le lunghezze e necessita di rimanere in posa per alcuni minuti. Dopo l'asciugatura il professionista può anche vaporizzare uno spray fissante e lucidante.