Di contro, come si vedrà nel corso dell'articolo, vi sono situazioni in cui questo tipo di intervento non viene richiesto solo per fini prettamente estetici, ma per risolvere problematiche più o meno importanti.

Nel corso dell'articolo, tuttavia, ci si occuperà principalmente della prima tipologia d'intervento, ossia della labioplastica di riduzione (d'ora in poi abbreviata semplicemente in "labioplastica").

Perché si fa

Quando è necessaria la labioplastica?

Come accennato, attraverso la labioplastica è possibile correggere eventuali asimmetrie e/o rimuovere l'eventuale tessuto in eccesso dalle piccole labbra.

Un simile intervento, solitamente, viene richiesto quando le piccole labbra si rilassano, oppure quando si trovano in una condizione di ipertrofia determinata da cause di diversa origine e natura (come, ad esempio, cause legate all'invecchiamento, cause congenite, come conseguenza del parto, ecc.).

Benché sia vero che molte donne ricorrono alla labioplastica per fini prettamente estetici e/o allo scopo di ringiovanire i propri genitali (trattamenti antietà dei genitali femminili), in alcuni casi, la labioplastica potrebbe risultare, invece, un intervento necessario. È questo il caso in cui l'ipertrofia delle piccole labbra crea problemi e disagi dal punto di vista fisico, rendendo difficoltose determinate attività (come, ad esempio, rapporti sessuali e sport) in seguito alle quali si può andare incontro a irritazioni da sfregamento, dolore, tagli, o peggio, lacerazioni.

Allo stesso tempo, l'ipertrofia o il rilassamento delle piccole labbra può causare un disagio di tipo psicologico, che spinge le donne a ricorrere ad interventi di labioplastica. Difatti, alcune pazienti vedono i propri genitali "alterati" e si sentono a disagio quando indossano determinati abiti (come, ad esempio, pantaloni attillati, costumi da bagno o biancheria intima) e, per tale ragione, si sentono limitate e, in un certo senso, "inadeguate".

Naturalmente, ciò non significa che il ricorso alla labioplastica sia l'unica soluzione possibile. La possibilità di sottoporsi a un simile intervento, infatti, deve essere attentamente analizzata insieme al medico chirurgo, mediante l'esecuzione di un'apposita visita preliminare, nell'ambito della quale lo specialista valuterà il problema e stabilirà se l'operazione è effettivamente necessaria.

Pertanto, alla luce di quanto finora detto, possiamo affermare che la labioplastica dovrebbe essere effettuata solo in caso di vere e proprie necessità dal punto di vista medico.