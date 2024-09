Labbra voluminose: quali alternative al filler labbra?

Sono molte le donne che sognano labbra voluminose proprio come alcune icone del cinema e dello spettacolo che ne hanno fatto un tratto distintivo, tanto da essere considerato universalmente un simbolo di seduzione . Non serve per forza ricorrere al filler o ad interventi chirurgici, ci sono diverse soluzioni per poter ottenere labbra carnose e maxi volume in modo naturale , tramite trattamenti, prodotti o con l'aiuto del make-up, vediamo insieme nel dettaglio tutte le opzioni.

Qual è il miglior volumizzante per le labbra?

Acido ialuronico;

Olio di jojoba;

Zenzero e peperoncino;

Veleno d'api.

Il mondo beauty è sempre alla ricerca di innovazioni ma ci sono alcuni ingredienti che si sono distinti per le loro proprietà effetto plumping immediato. Partiamo con l'acido ialuronico, ingrediente top e molto apprezzato che ha saputo regalarci soddisfazioni in termine di prevenzione delle rughe e regala un effetto rimpolpante lavorando proprio come riempitivo.

Tra gli ingredienti naturali c'è poi l'olio di jojoba che lavora rimpolpando e idratando a fondo. Stimolanti della circolazione sono invece zenzero e peperoncino, spesso inseriti nelle formulazioni dei gloss rimpolpanti e volumizzanti: hanno un effetto immediato ma limitato nel tempo e possono creare un leggero pizzicore quando utilizzati.

Il veleno d'api, che come mostra uno studio è largamente utilizzato nella cosmetica coreana, è diventato una delle soluzioni più amate per rimpolpare le labbra sottili, e il motivo è semplice: funziona in modo efficace e senza bisogno di aghi o interventi invasivi. L'ingrediente straordinario, spesso chiamato "botox naturale", è amato per la capacità di stimolare la produzione di collagene ed elastina, due proteine fondamentali per la pelle che contribuiscono a dare pienezza e turgore alle labbra.

