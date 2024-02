Labbra: medicina e chirurgia estetica

Le labbra sono un tratto caratteristico del volto di ciascun individuo: la forma, il colore, il volume e la morbidezza di questa delicata zona del viso sono uniche, per non considerare l'importanza della loro mimica quando parliamo, mangiamo, sorridiamo e baciamo.

Attualmente, i filler maggiormente impiegati per donare nuovo volume alle labbra sottili sono proprio quelli riassorbibili, poiché meglio tollerati e per il fatto che permettono di ottenere un effetto volumizzante più naturale.

Dopo un'accurata analisi della morfologia e della mimica facciale, nonché dal grado di inestetismo da correggere, il medico pratica una serie di microiniezioni sul vermiglio superiore e inferiore – per aumentare il volume – e lungo i bordi, per definire il contorno. Al termine della seduta, le labbra risulteranno lievemente gonfie e dolenti per un giorno o due; se risulta fastidioso, quest'effetto può essere attenuato con l'applicazione di un impacco di ghiaccio.

Esistono diversi tipi di fillers per le labbra: nel corso del tempo sono state proposte diverse opzioni di trattamento estetico che differenziavano per la diversa natura delle sostanze e per i materiali innestati (cera, silicone, prodotti di origine animale).

Seppur semplice, la tecnica deve incontrare le esigenze del paziente per evitare complicazione o reazioni avverse al trattamento: la scelta del filler deve tenere in considerazione età, tipo di inestetismo, caratteri morfologici della persona e area da trattare.

Il filler per le labbra è una delle procedure più affermate nel campo dell'estetica, consentendo fondamentalmente di ottenere un miglioramento nel volume e nella forma delle stesse. La procedura mini-invasiva che consiste nell'iniezione di materiali di riempimento, di derivazione naturale e/o sintetica, con l'ausilio di sottili aghi all'interno della mucosa labiale o lungo il contorno della stessa. Questo trattamento di medicina estetica può essere preso in considerazione qualora esista un'asimmetria, un problema di volume o un segno d'invecchiamento sulle labbra o sul loro contorno.

Lipofilling

Lipofilling Labbra: in cosa consiste il trattamento?

Il lipofilling è un intervento di chirurgia estetica che può essere utilizzato per rimpolpare le labbra o per riempire i solchi e le rughe intorno alle stesse. Per questo trattamento, il medico deve prelevare con delle microcannule del tessuto adiposo dal paziente (grasso autologo) da una zona in cui questo è presente in grande quantità (in genere, dalla pancia, dalle cosce o dai glutei). Prima della successiva re-iniezione nelle aree delle labbra che necessitano di volume e definizione, il materiale raccolto va purificato.

Il lipofilling per le labbra sottili permette di ottenere risultati estremamente naturali con un rischio di sviluppare effetti avversi praticamente nullo. Di contro, il grasso autologo iniettato tende ad essere parzialmente riassorbito entro circa 3 mesi dal trattamento, in una percentuale non prevedibile, quindi potrebbe essere necessaria una seconda seduta per ritoccare il volume e perfezionare l'effetto finale.

