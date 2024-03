Per contrastare l' invecchiamento cutaneo e per mantenere giovani le labbra il mondo dei cosmetici può davvero venirci in soccorso. Spesso si tende a trascurare questa parte del viso, sottoposta continuamente a stress: parlando, mangiando, bevendo, con gli sbalzi di temperatura, con il fumo di sigarette. Le labbra hanno svariate funzioni, contribuiscono a regalarci una mimica facciale più o meno sorridente e rappresentano una importante zona erogena .

Mucose secche e avvizzite si segnano con grande facilità. Così come il fumo di sigaretta : non solo invecchia la pelle, ma anche la gestualità ripetuta delle labbra nello stringere la sigaretta normale o elettronica contribuisce a formare le rughe! Ecco un altro motivo per smettere di fumare . In questo articolo mi avvalgo della consulenza di un grande esperto, il dottor Vincenzo Spinelli, farmacista nonché cosmetologo, noto sui social come @ilfarmacistaviaggiatore. Attraverso i suoi consigli aiuta le persone a prendersi cura del benessere e di conseguenza della bellezza della pelle.

Labbra belle, curate, morbide e luminose sono importantissime e contribuiscono in maniera importante alla bellezza del viso . Non è una questione di forma, più o meno carnose, ma di benessere . Le mucose delle labbra che regalano anche quel colorito più roseo vanno trattate con cura. Così come il contorno labbra , per evitare l'antiestetico effetto codice a barre . Una beauty routine regolare specifica per questa zona del viso e qualche altra semplice strategia può davvero contribuire a mantenere un sorriso bello e giovane , contrastando l' invecchiamento e, di conseguenza, la comparsa delle rughe , più o meno profonde. La mimica facciale ovviamente contribuisce a formare i segni di espressione che possiamo però attenuare curando la pelle .

Step della beauty routine delle labbra

Si inizia con l'esfoliazione

Come è importante l'esfoliazione per la pelle del viso, lo stesso avviene per le labbra. Eliminare le cellule morte più superficiali ci aiuta a favorire il turnover cellulare e, quindi, la rigenenerazione della pelle. Assolutamente sconsigliato lo stesso tipo di scrub o di prodotto per viso e labbra. Così come è bene evitare gli scrub casalinghi fai da te, perché possono irritare. Optare per degli scrub specifici, a base di olio di cocco, miele o burro di karité, con microcristalli finissimi che rimuovono dolcemente le cellule morte e le pellicine. Le labbra vanno trattate in maniera delicata. L'esfoliazione si può fare una o due volte a settimana, anche in base allo stato delle labbra. Altro consiglio importante: massaggiare lo scrub sempre molto delicatamente, passandolo anche sul contorno delle labbra. Mai strofinare! Si rimuove poi con acqua tiepida, aiutandosi eventualmente con un dischetto di cotone bagnato. È meglio fare lo scrub alla sera: la pelle si ripara e si rigenera di notte e favoriamo questo processo naturale.

Si passa poi all'idratazione

Per idratare le labbra e il contorno scegliamo cosmetici a base di acido ialuronico, oli vegetali (mandorla, avocado, oliva, cocco), glicerina, vitamina E, bisabololo, dal potere lenitivo e addolcente. Ottimi i prodotti che contengono acqua termale. Si può anche optare, prima di applicare la crema, per una spruzzata di acqua termale su viso e labbra, che aiuta poi a trattenere idratazione.

Per il contorno labbra in commercio troviamo creme antirughe specifiche. Queste vanno proprio a minimizzare le microrugosità e hanno un effetto filler sul codice a barre. Optiamo per cosmetici che abbiano acido ialuronico a tre pesi molecolari (idrata e stimola la produzione di collagene ed elastina). Altri attivi utili sono l'arginina e il retinolo. Il retinolo va a levigare negli strati più profondi, penetrando quindi anche nelle rughe. Regala più elasticità cutanea e riduce la rugosità. L'arginina ha un potere idratante e riparatore. La vitamina C per le labbra ha un effetto antinvecchiamento.

E infine terminiamo con il burro di cacao

Il burro di cacao ha un effetto protettivo, funge da barriera contro le aggressioni esterne. Riduce la perdita di acqua transepidermica. Ci protegge dagli sbalzi di temperatura. Va applicato dopo la beauty routine per le labbra. Si può optare per uno stick con fattore protettivo dai raggi solari. Ricordiamoci sempre di applicare la fotoprotezione sulle labbra e non solo sul viso nel caso di esposizione al sole o in caso ci sottoponessimo a lampade abbronzanti.