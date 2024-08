La sauna fa davvero bene?

La sauna aiuta a rilassarsi e a eliminare le tossine e i liquidi in eccesso nell'organismo. Va però fatta seguendo alcune indicazioni precise riguardo i tempi di permanenza e i gesti da mettere in atto sia prima che dopo il trattamento.

Quanto tempo è consigliato stare in sauna?

Dagli 8 ai 12 minuti.

È consigliabile restare in sauna un periodo fra gli 8 e i 12 minuti. La durata della sessione varia in base alle necessità personali, ma è preferibile non superare mai i 20 minuti di permanenza.

Se la sauna dura troppo infatti l'organismo potrebbe andare incontro ad una disidratazione. Sarebbe più efficace, dunque, effettuare dei cicli brevi, ricordandosi sempre di idratarsi a sufficienza.