Come funziona la pulizia profonda con lo skin gritting? Lo skin gritting consiste in una pulizia profonda del viso mirata a rimuovere punti neri e comedoni su guance, naso e mento attraverso l'uso di un olio detergente, una maschera a base di argilla e un panno in microfibra.

Quali sono i benefici? Una pelle più pulita, in profondità;

Ideale anche per chi non si sottopone da mesi (o più) a una pulizia del viso approfondita;

È una soluzione economica e veloce che, con pochi prodotti, garantisce una pelle pulita come dopo una seduta facial dall'estetista;

Elimina in maniera efficace i comedoni e i punti neri;

È indolore, a differenza del cosiddetto "pimple popping" (schiacchiare brufoli e punti neri). Indubbiamente, lo skin gritting è diventato virale sui social media per via della sua efficacia, specialmente sulle pelli che non vengono trattate da tanto tempo o che, in seguito a sfoghi o effetti spiacevoli dovuti a una seduta estetica andata male, hanno scoraggiato dal provare soluzioni alternative. Detto ciò, pur essendo un trattamento molto efficace, è importante sottolineare che non si tratta di una soluzione miracolosa al problema dei punti neri, e che per essere effettuato in modo corretto richiede gli ingredienti giusti e una procedura molto precisa, oltre che al tempo necessario. Per approfondire: Cerotti per punti neri: sono efficaci?

A chi è consigliato lo skin gritting? A chi ha tanti comedoni e punti neri;

Ideale per chi ha una pelle mista o grassa;

Dedicata a chi può permettersi 30 minuti di trattamento;

Perfetta per una pulizia del viso economica, direttamente da casa. Questa pulizia profonda del viso è consigliata in particolar modo a chi ha zone particolarmente propense alla formazione di punti neri o comedoni. Va comunque eseguita con moderazione e seguendo le corrette modalità di applicazione dei prodotti.

Come si fa lo skin gritting? Massaggia il viso con un olio non comedogenico pensato per solubilizzare sporco, sebo e impurità. Si tratta di oli molto specifici e pensati apposta per questo trattamento.

Il massaggio con l'olio deve durare almeno 5 minuti, evitando il contorno occhi.

Rimuovi l'olio in eccesso con una salvietta inumidita.

Applica una maschera viso all'argilla e lasciala agire per circa 10-15 minuti.

Risciacqua con acqua tiepida.

A questo punto, massaggia nuovamente l'olio utilizzato in precedenza. Il massaggio dovrà essere più lungo, almeno 10-15 minuti, e dovrà insistere soprattutto sulle zone più critiche, come per esempio sul mento, sul naso, ma anche sulle guance – là dove i punti neri si accumulano.

Il massaggio richiede un po' di pressione, ma non eccessiva. I polpastrelli imbevuti d'olio devono aiutare i punti neri a uscire.

Non strizzare con forza. I punti neri usciranno "quasi" da soli.

A questo punto dell'operazione, il passaggio delle dita dovrebbe permettere la fuoriuscita facile e indolore dei comedoni, sotto forma di piccoli granelli o filamenti.

dei comedoni, sotto forma di piccoli granelli o filamenti. Asciuga l'olio in eccesso con un panno in microfibra. La procedura di pulizia profonda del viso a base di olio e maschera d'argilla richiede circa 30 minuti. È naturalmente possibile ridurre il tempo di massaggio finale in caso di pelle molto sensibile. Se non hai il tempo a disposizione per il massaggio finale, non iniziare l'operazione: la maschera all'argilla, pur essendo efficace, ha bisogno di un massaggio accurato e lungo subito dopo per dare gli effetti desiderati.