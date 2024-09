Kit armocromia: cosa comprare?

Cosa comprare per il tuo kit armocromia? Sei curiosa di scoprire i segreti dell'armocromia e imparare ad individuare i colori giusti per valorizzarti? Per farlo anche da sola ti basterà creare il tuo kit armocromia, acquistando tutti gli strumenti perfetti per la tua analisi professionale.

Kit armocromia fai da te: Come posso scoprire stagione e sottotono? Il test dell'armocromia si può fare a casa e da soli? La risposta è assolutamente sì! Per farlo basterà rispondere ad alcune semplici domande, mirate a farti scoprire stagione e sottotono. Naturalmente però le domande da sole non bastando, dunque dovrai anche sfruttare gli strumenti di questa disciplina: panni colorati (drappi) e cornici. Chiamata anche analisi del colore, l'armocromia permette di determinare quali sono le tonalità e le sfumature utili per valorizzare qualsiasi persona a seconda delle sue naturali caratteristiche. Il sistema si basa sull'identificazione di ben quattro stagioni differenti. Ognuna corrisponde ad una specifica gamma di tonalità che posso adattarsi al meglio alle caratteristiche individuali di ogni persona. Per approfondire: Armocromia e skincare: i trattamenti per ogni stagione

Guida completa all’armocromia Tutti i colori dell'Armocromia. Cofanetto con all’interno Armocromia + Colori. La guida completa da € 37,90 € 39,90 -5% Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto La prima cosa che serve davvero per l'armocromia? Una guida completa, naturalmente. In commercio ne esistono diverse, ma quello che vi consigliamo è un cofanetto che contiene due volumi in grado di farti conoscere tutto sui colori e su questa affascinante disciplina. Curato dalla guru Rossella Migliaccio, il cofanetto è la scelta perfetta sia per chi si sta approcciando a questo mondo per la prima volta sia per chi è più esperto, perchè è ricco di curiosità e informazioni pratiche davvero indispensabili. Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto? Secondo coloro che hanno acquistato il cofanetto, i due volumi sono scorrevoli e interessanti. La maggior parte di chi ha fatto l'acquisto ha detto che leggendo ed esplorando l'argomento ci si diverte e si impara facilmente a declinare i colori in accessori, abiti e make up per esaltare la propria bellezza. Come usarla? Semplice ed efficace: la Guida Completa va letta con attenzione e insegna tutti i trucchi per imparare a fare un test armocromia da sole.

Libro sull’armocromia Armocromia. Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine da € 16,05 € 16,90 -5% Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto La Guida Completa è sicuramente un inizio, ma c'è un altro testo immancabile che ti può guidare e ti può dare le competenze giuste. L'autrice è sempre Rossella Migliaccio e il libro è il suo bestseller, perché esplora con incredibile semplicità quella che apparentemente può sembrare una disciplina un po' complessa. "Armocromia. Il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l'immagine" descrive alla perfezione le palette di colori e aiuta a conoscere le sfumature per valorizzarsi al meglio: minimizza i rischi di confondersi e aiuta a identificare anche i sottogruppi. Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto? Chi l'ha letto reputa questo libro un'ottima guida per conoscere meglio l'armocromia, affrontando un argomento complesso in modo semplice e pratico. Come usarlo? Come per la guida, il funzionamento è molto semplice: dopo aver letto il testo e aver seguito le indicazioni ci si può iniziare a cimentare nei test fai da te.

Cornici Armocromia Stagioni Cornici Armocromia Stagioni. L'originale di Rossella Migliaccio da € 47,58 Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto Proseguiamo con le cornici, strumenti indispensabili per l'analisi dell'armocromia. Si tratta di fogli in cartoncino, in formato A4, che contengono le palette delle stagioni armocromatiche. Tutte le cornici hanno un pratico foro ovale per il viso e hanno uno spessore di 3 millimetri, permettono di effettuare velocemente e in modo efficace lo studio del colore e si possono anche trasportare facilmente. Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto? Secondo chi le ha acquistate sono l'ideale per creare un kit fai da te. Utilissime per le sedute di armocromia, queste cornici sono super resistenti e di qualità con colori brillanti e intensi. Come usarle? Per usare correttamente le cornici armocromia devi scegliere un punto della casa illuminato da luce naturale (preferibilmente davanti a una finestra) e guardarti allo specchio. Devi essere struccata e con i capelli non acconciati. A questo punto occorrerà semplicemente posizionare il tuo viso nel foro ovale e osservare come la tua pelle reagisce all'accostamento: se ti sembra di brillare avrai la certezza che è la palette giusta.

Kit Drappi Armocromia Kit Drappi Armocromia Color Analysis. L'originale di Rossella Migliaccio da € 328,18 Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto Le cornici sono fondamentali, ma non meno importanti per un perfetto kit armocromia sono i drappi. Quelli che vi consigliamo sono ben 60, rilegati in un anello per individuare facilmente il sottogruppo e la stagione di qualsiasi persona tramite l'analisi di intensità, contrasto, valore e sottotono. Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto I drappi sono studiati con attenzione e con un metodo scientifico. Utilissimi anche per chi è alle prime armi per analizzare il sottotono e imparare a conoscere meglio i colori. Come usarli? I drappi possono essere usati in combinazione con le cornici o anche da soli. Occorre sempre posizionarsi in un punto della casa illuminato solo da luce naturale ed essere struccate, mettersi davanti allo specchio e osservare come reagisce la pelle.

Palette Stagionale Deluxe Armocromia Palette Stagionale Deluxe Armocromia - Summer Soft da € 7,20 Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto Inverno, autunno, primavera o estate? Scegli la tua palette e scopri quali sono i colori per creare il tuo stile e valorizzarti al meglio. Troverai 60 colori rappresentativi della stagione/sottogruppi, 13 colori beauty e 15 colori per il look. Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto Chi ha acquistato le palette (che troverai su Amazon in base alle varie stagioni) le considera utilissime. Le dimensioni consentono di portare questo strumento comodamente in borsa, sfruttandolo durante lo shopping.

Rossetto armocromia Rossella Migliaccio - Rossetto Armocromia Spring Bright da € 28,00 Vedi l'offerta Informazioni sul prodotto Su Amazon si possono trovare i lipstick adatti per ogni stagione. Rossetti studiati appositamente per primavera, estate, autunno oppure inverno. Il trucco definitivo per chiunque! Cosa ne pensa chi ha acquistato il prodotto Idratante e con una buona tenuta, il rossetto armocromia consente di esaltare al massimo la bellezza naturale ed è super apprezzato dagli utenti.