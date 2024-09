Kirei Kobido: cos’è il massaggio facciale giapponese dell’eterna giovinezza?

Kirei Kobido: a cosa serve il massaggio facciale di giovinezza e bellezza? Il massaggio facciale Kirei e Kobido, o Kirei Kobido, è una tecnica giapponese e un rituale di bellezza a cui sarebbero state attribuite proprietà curative e benefiche. Attraverso frizioni, massaggi, pressioni e movimenti specifici delle mani, è infatti possibile ottenere un completo rilassamento dei muscoli del viso per migliorare la circolazione e stimolare la produzione di collagene. In altre parole aiuta la pelle del viso a mantenersi sana e giovane.

Quali sono i benefici del massaggio? Porta a un completo rilassamento della pelle del viso, attenuando le tensioni localizzate;

Migliora la circolazione sanguigna e linfatica;

Allevia i mal di testa (se non provocati da altre patologie sottostanti);

Agisce sulla muscolatura facciale profonda, esercitandola per rinforzarla e combattere i cedimenti;

Ossigena i tessuti facciali;

Attenua le tensioni dei muscoli;

Favorisce il ricambio cellulare;

Combatte i segni dello stress sul viso e, su più sedute, elimina i segni dello stress;

Tonifica la pelle, rendendola più turgida e luminosa;

Può ridurre le macchie dell'età;

Con la ripetizione delle sedute, si può notare un effetto liftante alla pelle del viso. Tanti benefici per un singolo massaggio facciale il quale, un tempo, era considerato non solo un trattamento di bellezza, ma un autentico rituale di medicina olistica che aiutava non solo a mantenere la pelle giovane, ma anche a rilassare sia il corpo che la mente. Al giorno d'oggi esistono diversi centri estetici che praticano il massaggio Kirei Kobido, il quale può essere svolto in accompagnamento ad altri trattamenti, come per esempio una preventiva pulizia del viso, accompagnata da uno scrub. Per approfondire: Il massaggio viso anti età funziona davvero contro le rughe e i segni del tempo?

In cosa consiste il Kirei e Kobido? Il massaggio Kirei Kobido prevede frizioni, massaggi e movimenti specifici delle mani che vanno ad agire sul viso, esercitando pressioni nei punti giusti sia del collo che delle guance, della fronte e dell'area naso-labiale. I movimenti si alternano tra più veloci e più lenti, e gli ingredienti vengono utilizzati per aiutare la pelle a non arrossarsi. Soprattutto, il massaggio, lungo e piacevole, aiuta a rilassarsi e garantisce il completo assorbimento dei principi attivi scelti per il trattamento. L'obiettivo finale del Kirei e Kobido non è quello di ricevere un massaggio facciale ringiovanente come un qualsiasi trattamento: stiamo parlando di un rituale che affonda le sue radici nella cultura prima cinese, e poi giapponese. Il suo scopo, che inizialmente era appannaggio esclusivo dei ceti sociali più alti, è quello di mantenere la pelle giovane, ma anche di indurre un profondo stato di rilassamento fisico e mentale. La parte Kirei (bellezza in giapponese) conferisce rilassamento alla pelle affaticata o tesa, mentre quella Kobido (giovinezza) migliora la qualità della pelle e rilassa sia il corpo che la mente. L'idea di base è quella di agire sull'idratazione, sull'elasticità e la tonicità della pelle, che risulterà rimpolpata e luminosa già da subito, ma solo con i ripetuti trattamenti sarà possibile ottenere un risultato più visibile, più a lungo. Per approfondire: Ginnastica facciale: quanti minuti occorrono per farla bene?

Quanto dura un massaggio Kirei Kobido? Dai 60 ai 90 minuti circa In base alle esigenze specifiche, un massaggio Kirei e Kobido, che dovrebbe sempre essere eseguito da una persona competente nelle tecniche di rilassamento Shiatsu, può durare anche più di un'ora, in cui ci si abbandona a un massaggio rilassante e dall'effetto liftante. Come sempre, la ripetizione è la chiave: quando si richiede uno di questi massaggi, i primi risultati si notato dopo diverse sedute.