Kefir e collagene: il binomio perfetto per un benessere interiore ed esteriore

Talvolta, questi prodotti contengono l'aggiunta di più molecole, in grado di agire su più livelli delle eventuali richieste nutrizionali. In questo breve articolo parleremo del connubio tra kefir e collagene , soffermandoci sulla sua composizione e sui possibili benefici che può fornire.

Oltre ai batteri, il kefir può contenere ceppi di lieviti in grado di metabolizzare il lattosio, come Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e Saccharomyces fragilis.

I lattobacilli nel kefir possono essere presenti in concentrazioni variabili da circa 1 milione a 1 miliardo di unità per millilitro e sono i batteri responsabili della sintesi del noto polisaccaride kefiran .

Potenziali benefici del kefir

Com'è intuibile, i benefici del kefir si riferiscono principalmente alla sua funzione nutrizionale e a quella probiotica.

Dal punto di vista nutrizionale, l'utilità del kefir – così come di qualsiasi altro alimento – è da considerare "relativa" alla composizione globale della dieta. Ad esempio, è un alimento facilmente sostituibile per le persone onnivore; viceversa, risulterebbe molto nutriente per un soggetto latto-vegetariano, ovvero che non mangia carne, pesce e uova.

Chi esclude gran parte dei cibi di origine animale, infatti, ha maggiori possibilità di assumere livelli sub ottimali di alcuni amminoacidi essenziali, vitamina B12, altre vitamine del gruppo B (come la riboflavina), ferro e calcio biodisponibili ecc.

Lo stesso non possiamo dire, invece, della sua potenziale utilità come probiotico. Questo gli alimenti probiotici possono rivelarsi estremamente utili per mantenere lo stato di salute intestinale e il benessere dell'intero organismo. Ciò detto, purtroppo, nella dieta occidentale tendono a scarseggiare.

Ecco perché un consumo sistematico di kefir può essere considerato una buona abitudine per il benessere generale, con specifico riferimento alla salvaguardia della salute e della funzionalità intestinale da un lato, e alla copertura di alcuni fabbisogni nutrizionali in chi esclude gran parte degli alimenti animali dall'altro.