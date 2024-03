Il burro di karité costituisce una miscela di sostanze grasse ricavata dai semi di Vitellaria paradoxa (o Butyrospermum parkii), un albero appartenente alla famiglia delle Sapotacee. Questa pianta legnosa ad alto fusto - nota anche come "albero della giovinezza", in ricordo delle straordinarie proprietà rigeneranti - cresce negli aridi e sterminati paesaggi della savana sub-sahariana.

Attualmente, per velocizzare il processo di produzione, anziché manualmente, il burro viene ottenuto per compressione meccanica, oppure viene estratto attraverso l'impiego di solventi adeguati.

La composizione del burro di karité è influenzata da diversi fattori. Difatti, essa può variare in funzione delle condizioni in cui cresce la pianta, in funzione del periodo nel quale vengono raccolti i frutti e a seconda del metodo estrattivo utilizzato.

Impieghi e utilizzi

A cosa serve il burro di karité? Come usarlo?

Come accennato, vista la sua composizione e date le sue particolari e numerose proprietà, il burro di karité è impiegato sia in ambito alimentare che nell'ambito della cosmesi.

Usi cosmetici

Il burro di karité è utilizzato, sia in ambito locale che internazionale, nel trattamento di pelli screpolate, capelli secchi e più in generale per tonificare ed ammorbidire l'epidermide. Per questo motivo rientra nella composizione di molteplici prodotti cosmetici, come saponi, pomate e creme varie (nutrienti, ammorbidenti, emollienti, antirughe, antismagliature, antinfiammatorie, antinvecchiamento cutaneo, calmanti, fotoprotettive e doposole).

Una volta spalmato sulla cute, il burro di karité viene assorbito rapidamente senza lasciare quella spiacevole sensazione di unto.

Utilizzato puro (da fonti controllate e certificate), il burro di karité può rivelarsi un preziosissimo alleato in caso di:

Allo stesso tempo, il burro di karité è in grado di difendere la pelle dalle radiazioni solari ed è un ottimo rimedio per donare sollievo cutaneo dopo l'esposizione al sole. Tuttavia, a tal proposito, è importante ricordare che in nessun caso il burro di karité deve essere utilizzato come sostituto dei filtri solari .

In campo tricologico si utilizza nella preparazione dei balsami, per ridare vitalità a capelli secchi, crespi e sfibrati. In questo caso, il prodotto va lasciato in posa per qualche minuto sui capelli umidi, prima di sciacquarlo via con un generoso lavaggio.

Allo stesso tempo, il burro di karité puro può essere impiegato sui capelli come una vera e propria maschera da tenere in posa per circa 30 minuti. Trascorso questo tempo si può procedere col normale lavaggio dei capelli che appariranno più morbidi e lucenti.

Usi alimentari

In campo alimentare, il burro di karité può essere utilizzato al pari di un comune olio da tavola, oppure addizionato al burro di cacao per produrre cioccolato. Ancora, se miscelato con altri burri vegetali, il burro di karité può essere impiegato come succedaneo a quello di cacao.