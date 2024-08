A cosa serve il Kansa Wand? Tra i vari prodotti utilizzati nella scienza Ayurvedica, il Kansa Wand rappresenta uno strumento molto efficace per rimodellare le forme del viso, migliorare la circolazione sanguigna, ossigenare la pelle, stimolare la produzione di collagene e ringiovanire la cute. Un alleato di benessere utilizzato da decenni nelle pratiche di bellezza della popolazione indiana e che possiamo usare tutti nelle nostra beauty routine quotidiana.

Cos’è l’Ayurveda? Per prima cosa, è bene specificare che quando si parla di Ayurveda si intende un sistema olistico di medicina originaria dell'India. Un termine sanscrito che significa "scienza della vita" e che viene tramandata dai Veda, ovvero la più antica letteratura esistente al mondo. Una scienza millenaria, quindi, che viene largamente praticata in india da più di 5000 anni e che sta prendendo piede anche in occidente. E il cui scopo è quello di aiutare le persone sane a mantenersi in salute e chi è malato a ritrovare il benessere, attraverso pratiche e stili di vita che mantengono corpo, mente e spirito in equilibrio. Il tutto attraverso il bilanciamento dei tre elementi o principi di base che di manifestano e agiscono nel corpo, i tridosha. Tre elementi, Vata (aria), Pitta (fuoco) e Kapha (acqua), che governano le funzioni biologiche, psicologiche e fisiopatologiche di corpo, mente e coscienza. Secondo l'Ayurveda, il loro equilibrio corrisponde al benessere della persona, un loro disequilibrio contribuisce alla formazione dei processi che portano alle malattie.

Cos’è il Kansa Wand? Tra le pratiche utilizzate nell'Ayurveda, la cura di sé ha un ruolo importante e il Kansa Wand è uno strumento utilizzato per garantire alla pelle il massimo dei benefici. Un oggetto beauty a forma di cupola e dotato di un manico in legno, che serve per massaggiare il viso. Un prodotto realizzato con una particolare lega metallica, formata da rame e stagno e che secondo la tradizione ayurvedica, veniva utilizzata fin dal passato per trasformare la cute, grazie ai benefici di questi due metalli e alla sua modalità di utilizzo. Il kansa, infatti, anche noto come "metallo delle campane" è una lega metallica tra le più importanti al mondo, nata oltre 5000 anni fa e che si trova in tantissimi testi ayurvedici. Per approfondire: 10 esercizi di yoga facciale che funzionano veramente per la pelle del viso e del collo

Quali sono i benefici del Kansa Wand? Stimolazione della circolazione sanguigna;

Stimolazione della produzione di collagene;

Riequilibrio del pH della pelle;

Favorire il rilascio del calore e dell'acidità in eccesso nella cute;

Tonificazione della pelle e dei muscoli facciali;

Maggiore ossigenazione della pelle;

Rilascio delle tossine dai linfonodi;

Riduzione delle infiammazioni. Tra i benefici che si possono ottenere utilizzando il Kansa Wand ci sono senza dubbio la stimolazione del sistema circolatorio e linfatico grazia al massaggio che viene eseguito sul viso e alla particolare lega metallica di cui è composto. Ma non solo. La combinazione di rame e stagno di cui è fatto, è utile anche a stimolare la produzione di collagene nella pelle, una sostanza che svolge un ruolo fondamentale nel mantenere giovane la pelle del viso, mantenendola elastica e ben idratata. Utilizzare il Kansa Wand, poi, permette anche di riequilibrare il ph della cute, favorendo il rilascio del calore e dell'acidità in eccesso presente al suo interno, rimuovendo le tossine dai linfonodi e agendo da calmante in caso di infiammazioni cutanee e sottocutanee. In più, il massaggio eseguito con il Kansa Wand è utile a tonificare la pelle e la muscolatura facciale, a ridurre le borse sotto gli occhi e le rughe e a mantenere la cute giovane, sana e bella. Per approfondire: Come contrastare (e prevenire) il cedimento della pelle del viso