Jello skin, pelle di gelatina: cos'è?

Cos’è la jello skin? I trend beauty li guida ancora una volta l'Asia e dopo il successo della skincare coreana dalla medesima nazione arriva la tendenza Jello skin: l'effetto luminoso, polposo, sodo e compatto non viene ottenuto però attraverso l'uso di cosmetici ma piuttosto con un regime beauty che parte al meglio fin dalla detersione per poter stimolare la produzione di collagene, dando ottimi benefici soprattutto alle over 40.

Perché il collagene è importante per la jello skin? Regala morbidezza;

La pelle risulta più compatta ed elastica. Come molti studi hanno dimostrato, il collagene è una proteina importantissimo per la nostra pelle: riesce a donare allo stesso tempo morbidezza, elasticità e compattezza. Tutte caratteristiche preziose per ottenere un viso giovane e rallentare la comparsa dei segni del tempo. Uno stile di vita sregolato con alcol e fumo, stress, sbalzi ormonali, inquinamento e persino un ritmo di sonno squilibrato possono portare scompensi, diminuendone la produzione considerevolmente. Il Sud Corea ha quindi studiato un rituale di bellezza completo per poter sostenere la produzione di collagene stimolando i fibroblasti, così da raggiungere un viso luminoso, rimpolpato e compatto persino over 40 e over 50. Per approfondire: Collagene: controindicazioni ed effetti indesiderati

Come avere una jello skin? Doppia detersione.

Preferire attivi come collagene, vitamina C, peptidi e acido ialuronico;

Fare periodicamente esfoliazione. La pelle Jello è un must sui social, i benefici non conquistano solo le over ma persino le giovanissime attirate dall'effetto liscio, glowy e quasi "glassato". Per poterlo ottenere serve una quantità elevata di acqua, collagene e alcuni attivi che possono risultare di grande supporto. Tutto parte dal collagene, da utilizzare come ingrediente primario ma si dovrebbero associare altri ingredienti attivi utili e preziosi come la vitamina C e l'acido ialuronico: insieme creano una combo estremamente potente. Se tutto parte da una buona detersione, o meglio ancora una doppia detersione aggiungendo un tonico all'acqua di riso per godere al massimo dei benefici idratanti, si dovrebbe continuare con i peptidi noti per la loro potente azione antiossidante e quindi di supporto nel prevenire l'invecchiamento. Altrettanto importante, per chi desidera questa tipo di pelle è uno scrub: fare periodicamente esfoliazione aiuta a rimuovere le cellule morte e permette ai principi attivi di penetrare in profondità con più agilità.

Come avere una pelle rimpolpata? Stile di vita sano;

Scegliere prodotti che stimolano collagene ed elastina;

Affidarsi agli specialisti per trattamenti estetici specifici come il micro-needling o la radiofrequenza;

Proteggersi dai raggi UV. Avere una pelle rimpolpata e radiosa dopo i 40 anni è un obiettivo di molte donne; con il passare del tempo, infatti, la pelle tende a perdere elasticità e tonicità a causa della diminuzione della produzione di collagene ed elastina. La skincare viene in nostro aiuto e per contrastare l'avanzare dell'età bisogna partire da un'idratazione profonda, così da dare un boost al viso attraverso l'ausilio di prodotti ricchi e formulazioni in grado di aiutare nell'impresa. Esistono addirittura trattamenti estetici non invasivi che possono aiutarci ad ottenere l'effetto desiderato: dai filler a base di acido ialuronico a proposte che regalano lo stesso risultato ma senza bisturi e poi ci sono soluzioni apprezzatissime come il micro-needling o la radiofrequenza che vanno a migliorare notevolmente la compattezza della pelle. Non va trascurata la protezione dagli agenti esterni: i raggi UV e l'inquinamento impattano tantissimo su di noi e per proteggerci, non solo in vacanza, dovremmo applicare una SPF adeguata al nostro fototipo. Chiaramente non va trascurato lo stile di vita: un'alimentazione equilibrata, consumare vitamine da frutta e verdura di stagione e bere a sufficienza si riflette sul nostro incarnato che risulterà più luminoso e compatto.

Come fare ad avere un viso luminoso? Fare scrub regolari;

Massaggi facciali con rulli di giada;

Alimentazione sana;

Prodotti illuminanti. Se si parla di jello skin, bisogna pensare a tutti gli stratagemmi per garantire luminosità al viso: dall'esfoliazione regolare, attraverso trattamenti ad hoc, scrub e micro-peeling all'idratazione attraverso creme a base di vitamina C, acido ialuronico e ceramidi. Un trucco in più è dato dal massaggio facciale: si tratta di un supporto prezioso per stimolare la circolazione sanguigna, andando quindi a garantire una migliore ossigenazione dei tessuti. Per eseguirlo ti basterà muovere le dita con movimenti circolari esercitando una piccola pressione, oppure puoi aiutarti con un rullo di giada o quarzo rosa. Per approfondire: Pelle Luminosa e Pulita: detergenti viso e gesti per illuminare