Invecchiamento delle unghie: come funziona e come rallentarlo?

L' invecchiamento delle unghie è un processo fisiologico e naturale che comporta dei cambiamenti profondi in questi annessi cutanei. Dalla fragilità allo sfaldamento, sono molti i segnali che potremmo cogliere man mano che l'età avanza. La buona notizia? Come l' invecchiamento cutaneo è sì un processo inevitabile ma è anche contrastabile e rallentabile se si seguono i consigli giusti.

Chi desidera curare le unghie invecchiate, oltre ad applicare i consigli di prevenzione quali una manicure di qualità e delicata, l'utilizzo di appositi prodotti e uno stile di vita sano può ricorrere ad alcuni rimedi come gli integratori naturali a base di biotina . Con un complesso di vitamine del gruppo B va a migliorare il benessere delle unghie, rafforzandole, diminuendo le righe e dando ottimi risultati. Come mostra uno studio , la biotina dà grande supporto al benessere delle unghie.

Con l'avanzare dell'età, sulle unghie possono comparire righe verticali. Oltre all'invecchiamento però, a causarle possono essere traumi , infezioni o una situazione di deficit nutrizionale . Spesso collegate a malattie come anemia, ipotiroidismo o tiroide, sono molto più frequenti nei soggetti onicofagici o in quelli che in passato hanno mangiato le unghie.

A causare la comparsa di righe sulle unghie è solitamente la mancanza di vitamine del gruppo B. La B7, nota come biotina, non va a causare problemi solo alle unghie ma se ci si trova in carenza, a risentirne sono anche capelli e pelle. Anche la B12, il ferro e lo zinco possono essere ritenute responsabili.

Scegliere lo smalto giusto , che si tratti di un nude o di una colorazione è importante: prediligere le tonalità in palette armocromatica darà una marcia in più ma il consiglio più importante è quello di applicare una base prima e un top coat successivo per avere un effetto long lasting.

Sono diversi i trucchi che si possono mettere in pratica per camuffare le imperfezioni delle unghie : si parte con una buona manicure , andando a limare di una forma valorizzante creando un effetto naturale e non eccessivo.

Idratare a fondo mani e unghie con oli e creme ad hoc

Scegliere tonalità di smalto valorizzanti in linea con la palette armocromatica

Preferire una manicure elegante e minimal a quelle troppo eccessive

Seguire un'alimentazione curata e bilanciata

Per far sembrare le unghie più giovani ci sono diverse strategie che possiamo mettere in pratica: il primo consiglio riguarda senza dubbio l'idratazione.

Risulta noto quanto l'idratazione sia fondamentale per mantenere un aspetto giovane, combattere secchezza e fragilità è importante non solo per la pelle delle mani ma anche per le unghie. Una buona idea è quella di utilizzare oli specifici da massaggiare: in questo modo cuticole e unghie saranno nutrite.

Certamente non va sottovalutata l'armocromia nella scelta dello smalto: identificare la propria stagione cromatica per accedere ad una palette valorizzante è una mossa furba, a cui si aggiunge però la cura delle mani fatta con una manicure attenta e adatta alla propria età.

Evitare forme eccessive, lunghezze estreme o nail art troppo pasticciate regala un look moderno, glamour e ricercato. Nel dubbio meglio ricordare il motto "less is more". Attenzione poi alla propria alimentazione: seguire una dieta equilibrata ricca di vitamine e minerali darà modo al proprio corpo di avere tutte le risorse per combattere l'invecchiamento.

