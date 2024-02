Invecchiamento cutaneo: quando inizia questo processo naturale Partiamo con la verità incontrovertibile, ovvero una frase che a nessuno piace sentire, ma che naturalmente è la verità assoluta. L'invecchiamento cutaneo è un processo biologico e naturale irreversibile. Con esso avvengono delle trasformazioni e dei mutamenti alla struttura della cute e, per quanto si possa lottare per combatterlo, alleviarne gli effetti o adoperarsi in trattamenti per rallentare il processo – non si può sfuggire all'età. Per prima cosa, consigliamo di non trattare l'invecchiamento della pelle come un nemico, ma come un fenomeno naturale da abbracciare e da indossare come un trofeo. In secondo luogo, questo articolo andrà ad esplorare il fenomeno sotto alcuni punti di vista, così che tu possa conoscerlo meglio. Informarti è sempre la scelta giusta, e anche per questo ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cosa si intende per invecchiamento cutaneo? L'invecchiamento cutaneo è un processo inarrestabile ma molto lento il quale, per fortuna, permette alle persone di abituarsi al cambiamento. L'avanzare dell'età fa sì che l'apparato tegumentario (la pelle e i tessuti annessi e connessi) si modifichi sotto tutti i punti di vista. Che tipo di modifiche? A livello di epidermide, per esempio, la pelle perde parte della sua capacità di proliferare, assottigliandosi a livello superficiale e rendendola più vulnerabile a graffi o ferite. Non solo. Formazione di rughe. Il primo segno visibile sono le rughe sottili, spesso d'espressione

Rilassamento della pelle e perdita di elasticità. Il famoso "cedimento"

Perdita di volume. Pelle poco "polposa"

Pelle più secca del solito, opaca e poco luminosa Ti ricordiamo ancora che l'invecchiamento non è un nemico e, con le giuste cure, può essere rallentato. Con il tempo guadagnato troveremo di sicuro il modo per imparare ad amare la bellezza della pelle matura e gestirlo al meglio delle nostre possibilità. Per approfondire: Invecchiamento cutaneo: cos'è, cause, quando inizia e come fermarlo

Quando la pelle inizia ad invecchiare? Partiamo con un preambolo fondamentale: i tempi e le modalità di invecchiamento sono influenzati dalla genetica e dallo stile di vita, oltre al modo in cui trattiamo la nostra pelle ogni giorno dell'anno. Inoltre, è importantissimo sapere che la pelle invecchia in due modi diversi al tempo stesso. Il primo è l'invecchiamento intrinseco, che dipende per l'appunto da fattori genetici difficilmente controllabili. Il secondo è l'invecchiamento estrinseco, dovuto a fattori ambientali che in qualche modo possiamo controllare. La pelle inizia la fase di invecchiamento a partire dai 25 anni d'età. Naturalmente all'inizio sarà quasi impossibile vederne gli effetti, ma 25 anni è l'età perfetta per cominciare a prendersi cura della propria pelle non solo da un punto di vista estetico, ma anche sotto l'aspetto dell'invecchiamento cutaneo.

Invecchiamento precoce, sintomi iniziali Comparsa di efelidi

Rughe sul viso, sul collo e sulle mani

Pelle poco elastica e polposa

Presenza di macchie solari

Vasi sanguigni visibili sul volto

Ispessimento di alcune zone del viso, che tendono a squamarsi