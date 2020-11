Integratori per capelli: quali scegliere

Capelli sfibrati e deboli? Specifici integratori possono favorire la salute del fusto e delle punte, ridando progressivamente corpo alle chiome. Uno degli ingredienti principali di molti integratori per capelli in vendita online è la Vitamina B7, anche nota come biotina, molto importante per la salute del capello.

Altri elementi ricorrenti nelle formulazioni sono gli omega3 e la cheratina, anche quest'ultima nota per le sue proprietà benefiche quando si parla di salute e chiome. Vediamo insieme quali sono gli integratori per capelli più venduti su Amazon.