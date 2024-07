L'età c'entra con l'insufficienza venosa delle gambe? L'età ha a che fare con l'insufficienza venosa. In generale, in età giovanile, l'insufficienza venosa colpisce il 10% dei maschi e il 30% delle femmine, mentre dopo i 50 anni si manifesta nel 20% dei maschi e nel 50% delle donne. Consulta il medico! Tutte le informazioni riportate di seguito sono di carattere editoriale , non sostituiscono pertanto il parere di uno specialista e non sono da ritenersi indicative per eventuali terapie. Se sospettate di soffrire di insufficienza venosa, l'invito è quello di rivolgersi a un medico.

Perché invecchiando sviluppiamo l'insufficienza venosa? Per predisposizione genetica;

Perché dopo i 50 anni le vene cominciano ad assottigliarsi

Perché con l'avanzare dell'età il flusso sanguigno rallenta. Se la predisposizione genetica gioca un ruolo cruciale, è altrettanto vero che dopo i 50 anni tutto il nostro corpo perde vigore, tono ed elasticità per via della produzione sempre più ridotta di proteine strutturali fondamentali come il collagene e l'elastina. Anche le vene risentono di questo effetto e iniziano a diventare più sottili, cosa che porta il flusso sanguigno a rallentare. L'assottigliamento delle vene e il rallentamento del microcircolo è una delle cause, per esempio, della pelle opaca e della formazione di rughe e, per ciò che concerne gli arti inferiori, può portare a insufficienza venosa e gambe gonfie.

Come si fa a capire se si ha insufficienza venosa? Valuta i sintomi nelle gambe;

Effettua gli esami giusti. Per capire se hai l'insufficienza venosa valuta con attenzione i sintomi. I primi segnali infatti sono vene varicose e capillari evidenti, accompagnati da formicolio, pesantezza, gonfiore, crampi e gambe irrequiete. L'ideale sarebbe effettuare un controllo angiologico, realizzando un ecocolordoppler venoso degli arti inferiori. Si tratta di un esame non invasivo ed ecografico che consente di studiare la funzionalità del sistema venoso e soprattutto delle valvole. Quest'ultime infatti permettono al sangue di arrivare dai piedi al cuore senza ricadere verso il basso. A seconda dei risultati si potranno poi valutare trattamenti e indicazioni successive.

Quali sono le altre cause dell'insufficienza venosa alle gambe? Stile di vita sedentario;

Sovrappeso o obesità;

Fumo;

Scompensi ormonali. Dietro l'insufficienza venosa possono esserci numerose cause che provocano un sovraccarico di lavoro nelle vene. Ad esempio una postura errata, uno scarso movimento degli arti inferiori o sovrappeso e obesità. In questi casi infatti il sangue viene pompato più lentamente provocando formicolii, pesantezza agli arti e gonfiore diffuso, ma anche crampi, prurito e dolore. La maggiore incidenza del problema nelle donne, inoltre, è legata a problemi di tipo ormonale: gli scompensi che fisiologicamente si registrano in menopausa possono portare all'insufficienza venosa, ma anche in gravidanza si verifica una difficoltà del sangue di raggiungere il cuore per via di una compressione progressiva delle vene addominali e di uno sforzo maggiore da parte delle vene degli arti inferiori.

L'insufficienza venosa fa gonfiare le gambe? Sì, l'insufficienza venosa porta a far gonfiare le gambe e le caviglie. Le caviglie pesanti e le gambe gonfie possono essere un sintomo di insufficienza venosa. Le vene che si trovano negli arti inferiori infatti hanno il compito di pompare verso il cuore il sangue, contrastando la forza di gravità. Questa attività è favorita dalla pompa muscolare che si trova nel polpaccio e schiaccia le vene, mentre le valvole venose impediscono al sangue di defluire verso il basso. Se le valvole non si chiudono bene il sangue tende a ristagnare nelle zone basse, causando le gambe gonfie.

Le gambe gonfie peggiorano con il caldo? Sì, con il caldo le gambe possono gonfiarsi più facilmente e velocemente. Con l'aumento delle temperature il corpo tende a trattenere maggiormente i liquidi. Questo provoca un aumento della pressione nei vasi sanguigni in particolare nelle gambe, ostacolando il lavoro delle vene che trasportano il sangue verso il cuore, opponendosi alla forza di gravità. Se il sistema venoso è indebolito e affaticato il sangue può accumularsi maggiormente sulle gambe, provocando edema e gonfiore.