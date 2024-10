Le informazioni a seguire sono di carattere editoriale e non possono prescindere da un consulto medico . Rivolgetevi a un chirurgo o un medico estetico e ascoltate i suoi consigli e le sue indicazioni per essere certe che questo trattamento faccia al caso vostro e per conoscere più nel dettaglio le modalità di esecuzione, i benefici e le controindicazioni.

Come dimostra lo studio " Monotherapy of Biofiller for Atrophic Acne Scars: A Prospective Nonrandomized Study ", dal momento che il plasma viene prelevato dal paziente stesso, il biofiller è un prodotto particolarmente delicato adatto anche a chi ha una pelle acneica o vuole ridurre delle singole cicatrici. Se iniettato sul cuoio capelluto, il bio filler può anche fortificare il bulbo del capello e ridurre la caduta dei capelli .

Chi può usare il bio filler?

Chiunque voglia ringiovanire il viso con un filler naturale;

Chi è allergico ad altri tipi di filler.

Le iniezioni di plasma sono indicate per tutti coloro che cercano un modo per migliorare il proprio viso, ottenendo una pelle più giovane, tonica ed elastica senza ricorrere a sostante sintetiche.

Inoltre, come conferma lo studio "Bio-Filler: An Effective Facial Rejuvenation Tool" pubblicato sul sito statunitense National Library of Medicine, si tratta di un prodotto autologo, cioè appartenente allo stesso organismo del paziente, che generalmente non provoca reazioni allergiche, come può capitare invece con sostanze di derivazione animale o sintetizzati chimicamente.

