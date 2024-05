Gli ingredienti per la pelle over 50, tra antiage e vitalità Superare la mezza età significa entrare in una nuova fase della vita, una fase tanto emozionante e piena di maggiore consapevolezza quanto ricca di nuove sfide da affrontare. Tra queste sfide ci sono i cambiamenti che il nostro corpo ci impone e che si riflettono soprattutto sulla cute: per questo è necessario conoscere quali sono gli ingredienti per la pelle over 50. Alcuni acidi, vitamine, derivati delle vitamine ed estratti botanici sono infatti perfetti per questo delle nostra esistenza, perché sono più in grado di altri di contrastare l'invecchiamento cutaneo, regalando un incarnato luminoso e radioso in particolare nel periodo post menopausa. Adesso esploreremo l'argomento approfondendo tutti gli ingredienti, ma prima di andare avanti vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità di bellezza, estetica, benessere e cosmetica.

Altri ingredienti da integrare nella skincare over 50 Completiamo questo viaggio elencando un'altra piccola serie di ingredienti che possono essere decisivi nelle formulazioni dei vostri prodotti per la skincare. Si tratta di: Acido Azelaico : un acido dicarbossilico naturale che si trova comunemente in alcuni cereali integrali come il grano e l'orzo e aiuta a ridurre l'iperpigmentazione e le macchie scure, uniformando il tono della pelle;

: un acido dicarbossilico naturale che si trova comunemente in alcuni cereali integrali come il grano e l'orzo e aiuta a ridurre l'iperpigmentazione e le macchie scure, uniformando il tono della pelle; Acido Kojico : un agente sbiancante e antiossidante derivato da funghi che aiuta schiarire la pelle e a ridurre le macchie scure e le discromie;

: un agente sbiancante e antiossidante derivato da funghi che aiuta schiarire la pelle e a ridurre le macchie scure e le discromie; Acido iperico: noto anche come olio di Iperico , ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e cicatrizzanti che aiutano calmare la pelle irritata;

noto anche come , ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e cicatrizzanti che aiutano calmare la pelle irritata; Squalano : si tratta di un composto organico che si trova naturalmente nella pelle umana e gioca un ruolo fondamentale nel film idrolipidico della pelle. La sua applicaizone rende la cute morbida e idratata;

: si tratta di un composto organico che si trova naturalmente nella pelle umana e gioca un ruolo fondamentale nel film idrolipidico della pelle. La sua applicaizone rende la cute morbida e idratata; EGF : i Fattori di Crescita Epidermica sono usati come ingrediente chiave in molti prodotti per la cura della pelle anti-invecchiamento e rigenerativa. Migliorano la texture della pelle, riducono le rughe e accelerano la guarigione della pelle danneggiata.

: i Fattori di Crescita Epidermica sono usati come ingrediente chiave in molti prodotti per la cura della pelle anti-invecchiamento e rigenerativa. Migliorano la texture della pelle, riducono le rughe e accelerano la guarigione della pelle danneggiata. Resveratrolo: composto organico che aiuta a neutralizzare i radicali liberi, stimola la produzione di collagene e riequilibra il funzionamento delle cellule cutanee. Naturalmente, prima di scegliere qualsiasi prodotto e principio attivo, l'invito è quello di consultare un dermatologo che saprà davvero dirvi quali sono gli ingredienti per voi e, soprattutto, come combinarli in modo efficace.