In autunno bisogna cambiare crema per il viso?

Sì, dopo l'estate, e quindi quando arriva la stagione autunnale, sarebbe meglio modificare la propria skincare routine e di conseguenza anche i prodotti che si usano, prima tra tutti la crema per il viso, che per dare i risultati sperati deve poter rispondere al meglio alle esigenze della pelle in quel momento.

In verità la crema per il viso non andrebbe cambiata solo in autunno ma ad ogni variazione significativa delle temperature e delle generali condizioni climatiche, indicativamente quindi a fine estate e a fine inverno . Esattamente come si mette in calendario il cambio dell'armadio, così si dovrebbe fare con il mobiletto dei prodotti beauty.

Tutto ciò nei fatti si traduce nell'esigenza di una maggiore idratazione e nell'uso di prodotti in grado di nutrire più in profondità e proteggere al contempo la barriera cutanea dalle aggressioni esterne, a differenza dell'estate quando il desiderio primario solitamente è un'idratazione che non appesantisca ma rinfreschi.

Nello specifico, il freddo che arriva in autunno e si inasprisce in inverno porta al restringimento dei vasi sanguigni e una minore ossigenazione dei tessuti. Questo a sua volta determina un rallentamento del ricambio cellulare e alla superficie cutanea che si screpola e opacizza più facilmente.

Come si capisce quando è il momento di cambiare crema?

La pelle è secca;

Si avverte una sensazione di pesantezza;

La pelle sembra "tirare";

Compaiono piccoli sfoghi e rossori.

Per prima cosa, una pelle che si trova bene con i prodotti e le abitudini beauty che si adottano rimanda una sensazione di confort. Se si avvertono fastidi come la secchezza significa che l'idratazione è insufficiente. La stessa cosa vale se la si sente pesante, come se qualcosa la stesse soffocando.

Uno dei segnali che più facilmente si presentano in autunno sul viso è la pelle che tira. Il più delle volte, infatti, in estate si usano creme molto leggere, magari in gel o sorbetto, o le si accantona del tutto a favore di sieri ancora più leggeri, ideali per idratarla in quel periodo dell'anno, ma in autunno serve qualcosa di più.

Attenzione anche alla comparsa di piccoli sfoghi, impurità o rossori che prima non esistevano e che potrebbero indicare che un cambiamento nella skincare routine non sia più rimandabile.

Stabilire quando per la pelle l'estate è finita e l'autunno sta arrivando a grandi falcate può sembrare difficile ma in realtà non lo è. La pelle infatti manda segnali inequivocabili sul proprio stato di salute e benessere, che una volta imparati a decifrare indicano agevolmente la strada da intraprendere.