Il cloro toglie l'abbronzatura?

Una corretta idratazione , prima, dopo e durante la piscina, combinata con una doccia in acqua dolce subito dopo il contatto con il cloro permettono alla pelle di mantenere intatta l' abbronzatura , anche quando si va in piscina.

Che effetto fa il cloro sulla pelle?

Il cloro non sbianca e di conseguenza non toglie l'abbronzatura. Si tratta di un mito e di una leggenda metropolitana che gira sul web da tanto tempo.

Detto ciò, questo agente chimico tende a seccare la pelle, facendola sembrare più bianca di quanto non sia in realtà e, in alcuni casi, squamandola più in fretta.

Il cloro viene utilizzato nelle piscine, private e pubbliche, come strumento per sterilizzare e disinfettare l'acqua. Si tratta di un prodotto chimico che può risultare aggressivo per la pelle, e pertanto dev'essere immesso nell'acqua nelle giuste quantità raccomandate dagli esperti.

In ogni caso, il cloro non è uno sbiancante e, di fatto, non toglie attivamente l'abbronzatura. Tuttavia, a contatto con la pelle, esso esercita un'azione esfoliante, andando a seccare rapidamente il derma. Uscite dall'acqua della piscina, si noterà subito una certa secchezza: la pelle che tira e una specie di lieve patina bianca su tutto il corpo che è stato immerso in acqua.

Dunque, se lasciamo che il cloro agisca sulla pelle senza lavarlo via, né idratare successivamente le parti esposte, potremmo subire gli effetti di una perdita di abbronzatura dovuta al primo strato di pelle che muore e poi si stacca.

Affinché l'abbronzatura venga effettivamente rimossa dall'acqua della piscina, dovremmo fare il bagno tutti i giorni, per molte ore, senza risciacquarci abbondantemente una volta risalite.