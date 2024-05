Il balsamo per le labbra crea dipendenza?

Il rovescio della medaglia è che se si applica un po' troppo spesso, il prezioso burrocacao potrebbe causare più danni che benefici . Si parla, in questi casi, di lip balm addiction , cioè una dipendenza da burrocacao : controintuitivamente, infatti, alcuni balsami per labbra possono peggiorare la secchezza delle labbra contribuendo a screpolarle.

La soluzione a questa reazione può arrivare in molte forme, ma la maggior parte delle persone usa uno o più tubetti di burrocacao o balsamo per le labbra.

La pelle sottile delle labbra avverte una carenza di acqua disponibile nel suo ambiente, per ragioni sia interne (insufficiente assunzione di acqua) che esterne (temperature più fredde, aria più secca, eccessiva esposizione ai raggi UV o particelle inquinanti), quindi rallenta il suo ciclo di rinnovamento (in pratica, smette di eliminare le cellule morte). Queste cellule morte si accumulano e formano una barriera che tenta di impedire che tutta l'idratazione rimasta evapori nel nulla e quell'idratazione accumulata mantiene le cellule funzionanti.

In altre parole: le labbra sono ancora secche sotto lo strato di balsamo e questo diventa evidente non appena il prodotto svanisce. Poiché non ci s'idrata mai veramente, si finisce per usarne sempre di più: ecco spiegata la lip balm addiction o dipendenza da balsamo per le labbra.

Di conseguenza, le labbra ricevono il segnale che è possibile rilasciare cellule vecchie e desquamate, quindi appaio di nuovo umide e carnose (anche se temporaneamente ). Il problema è che il burrocacao non aggiunge vera idratazione alle labbra ; ingredienti come il petrolato bloccano l'umidità, non la danno. Ciò impedisce alle labbra di assorbire l'umidità dall'ambiente.

I prodotti occlusivi per labbra come i burrocacao possono agire come una barriera protettiva , aiutando a mitigare la perdita di umidità sulle labbra , in particolare in condizioni secche. Questa finta barriera:

Quali ingredienti contano?

Nonostante la promessa idratante di burrocacao e balsami per labbra, le aspettative non coincidono sempre con la resa. Alcuni balsami per labbra contengono solo umettanti (cioè umidità immediata), come l'acido ialuronico e la glicerina, che assorbono l'acqua dall'aria. Tuttavia, se non sono presenti occlusivi, come vaselina, cera d'api, burro di karitè, olio di cocco o squalene, l'umidità non verrà sigillata per proteggere la barriera idratante. Non appena l'umidità evapora, le labbra si sentiranno più secche e appariranno disidratate.

In breve, gli ingredienti umettanti devono essere compensati da ingredienti occlusivi per evitare il ciclo di riapplicazione. Gli occlusivi sono necessari per creare una barriera fisica per prevenire la perdita d'acqua. Questo è lo stesso motivo per cui leccarsi le labbra peggiora le labbra screpolate: la saliva evapora rapidamente, lasciando le labbra ancora più secche e ricominciando l'umettamento con la lingua delle labbra.

Quali ingredienti cercare nel burrocacao? Le labbra secche e screpolate possono trarre sollievo con gli ingredienti giusti; questi hanno meno probabilità di causare irritazione: Cera d'api

Burro di karitè

Olio di mandorle

Olio di cocco

Olio di semi di ricino

Ceramidi

Olio di semi di canapa

Vaselina bianca

Burrocacao per le labbra: quali ingredienti evitare?

Se il balsamo per le labbra o il burrocacao contiene sia umettanti che occlusivi e si soffre ancora secchezza protratta, potrebbe essere necessario esaminare più attentamente l'elenco degli ingredienti. Alcuni balsami per labbra contengono anche allergeni, come lanolina, parabeni, fenoli o acido salicilico, che spesso possono essere irritanti per la pelle di alcune persone. Pertanto, è necessario fare un po' di tentativi ed errori per trovare il balsamo labbra adatto alle proprie labbra. Inoltre, è possibile diventare dipendenti dai balsami medicati, poiché alcuni ingredienti attivi possono rendere le labbra più sensibili e soggette a screpolature.

Per sicurezza, si consiglia di evitare del tutto parabeni, fenoli, ftalati, fragranze e lanolina se si ha la pelle sensibile. Un buon approccio è cambiare balsamo se ci si sente come se si dovesse costantemente applicare quello che si sta già utilizzando o se si avverte una sensazione di formicolio quando lo si applica. Inoltre, fare attenzione all'eccessiva o troppo aggressiva esfoliazione, che può depauperare gli strati esterni della pelle e rendere più suscettibili agli elementi ambientali.