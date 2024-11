Idratazione e bellezza: cosa c'è da sapere?

Si parla tanto di idratazione, ma sai davvero cosa significa idratare correttamente il corpo, non solo per la salute, ma anche per la bellezza di viso e corpo? La corretta idratazione (e non è solo acqua da bere) è fondamentale per mantenerci giovani, per prenderci cura della pelle, per contrastare ritenzione idrica e gonfiori, per prevenire le rughe, le macchie cutanee e molto altro. E se sembra più facile disidratarsi in estate, i dati dicono il contrario. È proprio nei mesi freddi che ci si disidrata più facilmente.