Idratazione e creme viso idratanti per una pelle radiosa

Introduzione L'idratazione della pelle del viso è fondamentale per mantenerne integrità e bellezza. Una pelle ben idratata, infatti, ha un aspetto radioso, sano e compatto. Naturalmente, una pelle del viso luminosa non si ottiene con la sola idratazione, ma è necessario adottare una beauty routine adatta al proprio tipo di pelle allo scopo di proteggerla. La pelle del viso, infatti, si trova ad essere esposta ad agenti di diverso tipo e, se non adeguatamente trattata, può andare incontro a secchezza e irritazioni e assumere un aspetto spento. Shutterstock

Idratazione: importanza e miti da sfatare Perché è importante? L'idratazione della pelle del viso (e non solo) è fondamentale per mantenerne l'integrità e le caratteristiche. Una pelle disidratata, infatti, può creare fastidi ed irritazioni, oltre ad avere un certo impatto sull'estetica del volto che apparirà opaco. Inoltre, la disidratazione viene spesso considerata come uno dei fattori che possono potenzialmente contribuire all'invecchiamento cutaneo precoce e può evidenziare ancor di più eventuali segni del tempo (rughe, zampe di gallina, ecc.) già presenti. Quando è importante? In molti credono che l'utilizzo di prodotti per il viso con azione idratante sia necessario solo con l'avanzare dell'età. Naturalmente, si tratta di una credenza non veritiera. L'idratazione - in particolare quella della tanto esposta pelle del viso - è importante anche in giovane età. D'altro canto, è vero che con l'avanzare del tempo le esigenze della cute possono cambiare - anche e non solo in termini di idratazione - per questo motivo è bene utilizzare prodotti adatti alla propria tipologia di pelle. Per quali tipi di pelle è importante? Anche in questo caso è necessario sfatare un mito secondo cui le pelli grasse e miste non necessitano di idratazione in quanto caratterizzate dalla presenza di significative quantità di sebo che conferiscono il cosiddetto aspetto lucido: niente di più sbagliato! La pelle, sia essa secca, normale, mista o grassa necessita sempre del giusto grado di idratazione.

Idratazione del viso Perché è importante idratare la pelle del viso? Abbiamo già visto quanto una buona idratazione sia fondamentale per mantenere la pelle bella e sana in tutto il corpo. Il viso tuttavia, merita una particolare attenzione in quanto si trova continuamente esposto a fattori esterni e ambientali che possono comprometterne l'integrità della cute. Entrando più nel dettaglio, fra i fattori che possono favorire la disidratazione della pelle del volto, ricordiamo: Freddo e vento ;

; Smog. Appare chiaro, quindi, come nella vita quotidiana la pelle sia costantemente messa alla prova da fattori come quelli sopra citati che la possono aggredire. Altrettanto chiara, pertanto, è l'importanza del proteggerla e mantenerla correttamente idratata. Come idratare la pelle del viso? I prodotti che si possono utilizzare per mantenere la pelle del volto idratata sono diversi: dalle creme (giorno e notte) ai sieri, passando per le maschere viso. In questo articolo ci concentreremo soprattutto sulle prime citate, ossia le creme idratanti.