Henné: come colorare i capelli con l'henné

In commercio, tuttavia, è possibile trovare anche miscele già pronte di queste differenti tipologie di henné, dosate in maniera differente in modo da ottenere riflessi e sfumature ben precisi.

Come già detto, l'henné propriamente detto è l'henné naturale o rosso, ottenuto dalle foglie di Lawsonia inermis che ocnferisce ai capelli un classico colore rosso ramato. L'henné neutro, invece, si ottiene da un'altra pianta, la Senna italica (anche conosciuta con il nome di Cassia obovata) e non tinge i capelli, viene utilizzato più che altro come "rinforzante". L'henné nero, infine, si ottiene dalle foglie della pianta Indigofera tinctoria (conosciuta anche come "indigo" e dalla quale si ottiene il ben noto colorante vegetale "indaco"). Pertanto, questi altri due coloranti di origine naturale vengono sì comunemente chiamati henné, ma in maniera impropria.

L'henné è un colorante di origine vegetale fra i più conosciuti. Usato fin dall'antichità, l'henné viene apprezzato non solo per le sue proprietà coloranti, ma anche per la sua capacità di conferire alla chioma un aspetto più corposo.

I passaggi per la preparazione della miscela semi-liquida di henné sono piuttosto semplici e vengono riportati sulla confezione o sulle istruzioni del prodotto acquistato. A questo proposito, poiché tali passaggi potrebbero differire in funzione del prodotto utilizzato, si sottolinea l'importanza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate dal produttore , sia per quel che riguarda le modalità di preparazione e applicazione dell'henné, sia per quel che riguarda il tempo di posa che non deve mai essere superiore a quello indicato .

Come abbiamo detto, l'henné è disponibile in forma di polvere che deve essere preventivamente preparata per poter essere applicata sui capelli.

Henné online

Online è disponibile un Henné Rosso in pacco da 3, un colorante naturale per capelli a base di Lawsonia Inermis che si applica sui capelli puliti per facilitare la presa del colore.

È necessario utilizzare 1 busta per i capelli corti e 2 buste per i capelli lunghi. Per utilizzarlo basta mescolare la polvere con acqua fino ad ottenere una crema densa e priva di grumi. Prima di procedere, pettinare i capelli eliminando tutti i nodi. Proteggere le mani con i guanti e applicare il composto sui capelli per tutta la loro lunghezza, prendendo una ciocca alla volta. Per distribuire il composto, aiutarsi con un pennello o stenderlo semplicemente con le dita. Pulire accuratamente il composto in eccesso in prossimità dell’attaccatura dei capelli, raccoglierli e avvolgerli con la pellicola trasparente. Lasciare in posa da 20 minuti a 1 ora a seconda dell’intensità di colore che si vuole ottenere. Risciacquare accuratamente ed infine procedere con lo shampoo.

In alternativa, è disponibile un Henné neutro, 100% vegetale, puro e senza additivi, ottenuto da piante raccolte a mano ed essiccate naturalmente.Pur non colorando i capelli, è un efficace trattamento per ripristinare tono, volume e brillantezza. Sanifica anche il cuoio capelluto grasso o con problemi di forfora, riveste e fortifica i capelli fini donandogli vigore ed è adatto a tutti i tipi di capelli.L'applicazione regolare densifica la fibra capillare e apporta volume all'insieme della capigliatura, proteggendola e rendendola soffice e facile da pettinare.Utilizzare due volte al mese per ripristinare volume, tono e brillantezza. Usare una volta a settimana come trattamento d’urto rigenerante e rivitalizzante.